Pogoda na jutro - piątek 25.03. Słonecznie, maksymalnie 17 stopni

W nocy będzie pogodnie. Przejściowo na krańcach wschodnich pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie. Lokalnie możliwe są silne zamglenia i pojedyncze mgły ograniczające widzialność do 200-600 metrów. Temperatura minimalna wyniesie -3 i 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju do 0-1 st. C na Pomorzu i w zachodniej części kraju. Wiatr będzie słaby, zmienny.