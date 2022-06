Pogoda na jutro - piątek 24.06. Bezchmurna noc, słoneczny i gorący dzień

Pogoda na jutro. Piątek 24.06 w całym kraju upłynie pod znakiem słońca. Będzie gorąco. Temperatura w zachodnich regionach sięgnie w cieniu nawet 30 stopni Celsjusza.

W ciągu nocy w całym kraju prognozowane są rozpogodzenia do bezchmurnego nieba. Temperatura minimalna wyniesie od 10-12 stopni Celsjusza na wschodzie do 14-16 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni.

Pogoda na piątek 24.06

Dzień upłynie z przewagą pogodnej, a wręcz słonecznej aury. Dopiero po południu większe zachmurzenie pojawi się w rejonie Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24-26 st. C na północy i wschodzie do 29-30 st. C na zachodzie kraju. Wiatr w zachodnich regionach będzie umiarkowany, w porywach rozpędzając się do 40-50 kilometrów na godzinę, a na wschodzie okaże się słaby. Wszędzie powieje z kierunku południowo-wschodniego.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia na obszarze całej Polski znajdzie się na poziomie 40-60 procent. Mieszkańcy zachodnich województw odczują gorąco, a w pozostałych regionach będzie odczuwalne ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie bezchmurna. Temperatura minimalna wyniesie 13-14 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 1005 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie upłynie z małym, przejściowo umiarkowanym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26-27 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Sopocie i Gdyni zapowiada się bezchmurnie. Temperatura spadnie minimalnie do 14-15 st. C. Wiatr będzie słaby, południowy. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W piątek mieszkańcy Gdyni, Sopotu i Gdańska mogą spodziewać się małego, przejściowo umiarkowanego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie 25-26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie bezchmurna. Temperatura minimalna wyniesie 15-16 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu upłynie pod znakiem słonecznej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28-29 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu w nocy będzie bezchmurnie. Temperatura spadnie minimalnie do 15-16 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek we Wrocławiu początkowo będzie słonecznie, a w drugiej części dnia pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 29-30 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 997 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie 12-13 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie upłynie z małym, przejściowo umiarkowanym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26-27 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, wschodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 987 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl