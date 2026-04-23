Prognoza Pogoda na jutro - piątek, 24.04. Lokalnie pojawią się przymrozki

Noc zapowiada się dość pogodnie - zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, okresowo duże. Jedynie na północnym zachodzie chmur będzie mniej, a okresami niebo będzie bezchmurne. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu (lokalnie wystąpią przymrozki), przez 3-4 st. C w większości kraju, do 5-6 st. C na południu. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, okresowo dość silny, na wschodzie z porywami dochodzącymi do 35 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - piątek, 24.04

W piątek na wschodzie i w centrum zachmurzenie będzie przeważnie duże, ale z przejaśnieniami. Lokalnie mogą wystąpić bardzo słabe opady deszczu. Na zachodzie spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11-13 st. C na wschodzie, przez 14-15 st. C w centrum, do 16-17 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowanie, okresowo dość silnie z północnego zachodu. Porywy osiągną do 35-45 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie 50-60 procent w zachodniej połowie kraju i 60-70 procent we wschodniej połowie. W większości Polski temperatura będzie komfortowa, ale mieszkańcy północnego wschodu i wschodu odczują chłód. Warunki biometeo okażą się niekorzystne na północnym wschodzie i neutralne w reszcie kraju.

Pogoda na noc - Warszawa

Początkowo noc przyniesie w Warszawie małe zachmurzenie, które z czasem wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Temperatura spadnie do 3 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1002 hektopaskale.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek w Warszawie będzie pochmurnie z przejaśnieniami. Nie można wykluczyć symbolicznego deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje umiarkowanie z północnego zachodu i zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Początkowo nocą w Trójmieście wystąpi małe zachmurzenie, ale w kolejnych godzinach wzrośnie do dużego. Temperatura wyniesie nie mniej niż 4 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu i zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek mieszkańców Trójmiasta czeka duże zachmurzenie, ale w drugiej części dnia mogą pojawić się większe przejaśnienia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 14 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc będzie pogodna - prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura nie spadnie poniżej 4 st. C. Wiatr z północnego zachodu i zachodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek przywita mieszkańców Poznania małym i umiarkowanym zachmurzeniem, ale w drugiej części dnia pojawi się więcej chmur. Temperatura wyniesie maksymalnie 16 st. C. Powieje z północnego zachodu, na ogół słabo i umiarkowanie, ale w drugiej części dnia - okresami dość silnie. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura osiągnie co najmniej 5 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek przyniesie we Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu, ale też zmiennych kierunków. Ciśnienie się waha, o północy sięgnie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami. Nie można wykluczyć symbolicznego deszczu. Na termometrach pokaże się maksymalnie 13 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu i zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 988 hPa.

