Pogoda na jutro - piątek, 24.04. Lokalnie pojawią się przymrozki

Przymrozki
Prognoza pogody na noc
Pogoda na jutro, czyli na piątek, 24.04. Nocą będzie dość pogodnie. W części kraju temperatura zbliży się do zera, a przy gruncie spadnie poniżej tej wartości. Zarówno w nocy, jak i w piątek okresami we znaki da się silny wiatr.

Noc zapowiada się dość pogodnie - zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, okresowo duże. Jedynie na północnym zachodzie chmur będzie mniej, a okresami niebo będzie bezchmurne. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu (lokalnie wystąpią przymrozki), przez 3-4 st. C w większości kraju, do 5-6 st. C na południu. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, okresowo dość silny, na wschodzie z porywami dochodzącymi do 35 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - piątek, 24.04

W piątek na wschodzie i w centrum zachmurzenie będzie przeważnie duże, ale z przejaśnieniami. Lokalnie mogą wystąpić bardzo słabe opady deszczu. Na zachodzie spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11-13 st. C na wschodzie, przez 14-15 st. C w centrum, do 16-17 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowanie, okresowo dość silnie z północnego zachodu. Porywy osiągną do 35-45 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie 50-60 procent w zachodniej połowie kraju i 60-70 procent we wschodniej połowie. W większości Polski temperatura będzie komfortowa, ale mieszkańcy północnego wschodu i wschodu odczują chłód. Warunki biometeo okażą się niekorzystne na północnym wschodzie i neutralne w reszcie kraju.

Pogoda na noc - Warszawa

Początkowo noc przyniesie w Warszawie małe zachmurzenie, które z czasem wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Temperatura spadnie do 3 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1002 hektopaskale.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek w Warszawie będzie pochmurnie z przejaśnieniami. Nie można wykluczyć symbolicznego deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje umiarkowanie z północnego zachodu i zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Początkowo nocą w Trójmieście wystąpi małe zachmurzenie, ale w kolejnych godzinach wzrośnie do dużego. Temperatura wyniesie nie mniej niż 4 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu i zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek mieszkańców Trójmiasta czeka duże zachmurzenie, ale w drugiej części dnia mogą pojawić się większe przejaśnienia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 14 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc będzie pogodna - prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura nie spadnie poniżej 4 st. C. Wiatr z północnego zachodu i zachodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek przywita mieszkańców Poznania małym i umiarkowanym zachmurzeniem, ale w drugiej części dnia pojawi się więcej chmur. Temperatura wyniesie maksymalnie 16 st. C. Powieje z północnego zachodu, na ogół słabo i umiarkowanie, ale w drugiej części dnia - okresami dość silnie. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura osiągnie co najmniej 5 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek przyniesie we Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu, ale też zmiennych kierunków. Ciśnienie się waha, o północy sięgnie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami. Nie można wykluczyć symbolicznego deszczu. Na termometrach pokaże się maksymalnie 13 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu i zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 988 hPa.

Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Bocian w gnieździe
Usłyszał strzał i zobaczył, jak bocian upada w gnieździe
Świat
Wiosna, śnieg, deszcz ze śniegiem
Czeka nas zimny prysznic. Jak bardzo spadnie temperatura
Prognoza
AdobeStock_1795816872
Pogoda dla Kazimierza Dolnego. Czy w sobotę aura będzie nam sprzyjać
Prognoza
Rekin
"To była szalona walka, najdziwniejszy moment w moim życiu"
Świat
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Ataki niedźwiedzi w Japonii. Pysk znalazł się "tuż przy jego twarzy"
Świat
AdobeStock_439251456
Kiełkują szybciej, gdy "słyszą" deszcz
Nauka
Susza, sucha gleba
Tu jest ekstremalnie sucho. Niepokojące dane
Polska
Pożar
Płomienie zagrażają domom. Nakaz ewakuacji dla setek mieszkańców
Świat
Niedźwiedź
Niedźwiedź ukradł chipsy z tarasu. Wszystko nagrała kamera
Świat
Przymrozek
Mróz w Polsce. Ostrzeżenia na południu kraju
Prognoza
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Dzień pod znakiem chmur, miejscami silniej powieje
Prognoza
Łososie atlantyckie (Salmo salar)
Zbadali, jak woda zanieczyszczona tym narkotykiem zmienia łososie
Nauka
Silny wiatr w nocy
Nocą może silnie powiać, w dzień do 17 stopni
Prognoza
Niepełnosprawny nestor kea o imieniu Bruce
Stracił część dzioba, został samcem alfa
Ciekawostki
30 min
pc
Kto jest dziś bliżej księżycowego celu - Elon Musk czy Jeff Bezos?
KIJEK W KOSMOSIE
W Hiszpanii spadło tyle gradu
W kilka minut wiosna zmieniła się w zimę. Wprowadzono alarmy
Świat
Lekki śnieg, wiosna
Szykuje się załamanie pogody. Powróci chłód
Prognoza
Księżyc
Wyjątkowe zjawisko, którego "nie możecie przegapić"
Ciekawostki
Pogoda na majówkę
Amerykanie i Europejczycy są zgodni, jaki może być maj. Co z majówką?
Arleta Unton-Pyziołek
Upał, słońce
Dzień Ziemi. Dlaczego walka z "betonozą" jest tak ważna?
Nauka
Timmy
Chcą nakarmić Timmy'ego makrelami. Trwa walka o życie wieloryba
Świat
Nocny przymrozek
Cała Polska objęta ostrzeżeniami
Polska
Wiosna się rozkręca
W ciągu dnia pojawi się więcej chmur
Prognoza
Służby złapały uśpionego niedźwiedzia
Wszedł na drzewo, policja wstrzymała ruch
Ciekawostki
Zorza
Aktywność Słońca spada. Ekspertka tłumaczy, co to dla nas oznacza
Nauka
Zimno, przymrozek, mróz
Nocą chwyci lekki mróz
Prognoza
Powódź zalała szkołę podstawową w Wisconsin
Woda z impetem wdziera się do szkolnej stołówki. Nagranie
Świat
Mokry śnieg, wiosna, powrót zimy
Duża zmiana w pogodzie już niebawem
Prognoza
Sygnalizacja świetlna trzęsie się w wyniku trzęsienia ziemi
Samochód wpadł do dziury w asfalcie. Częściowo wstrzymano ruch pociągów
Świat
Pierwszy stopień New Glenna wraca na Ziemię
Kosztowna porażka firmy Jeffa Bezosa. Problemy zaczęły się po starcie
Świat
