Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W nocy rozpogodzenia będą ustępować od zachodu i południa dużemu zachmurzeniu. Na południu i południowym wschodzie Polski wystąpią słabe opady śniegu, którego spadnie do jednego centymetra. Temperatura minimalna wyniesie od -15/-14 stopni Celsjusza na Kaszubach, Warmii i Podlasiu, przez -13/-11 st. C w centrum kraju, do -5 st. C na południowym zachodzie. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny. W porywach może rozpędzać się do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek, 25.01.

Piątek przyniesie na zachodzie kraju większe przejaśnienia. Poza tym będzie pochmurno i okresami popada słaby śnieg do jednego centymetra. Termometry pokażą maksymalnie od -7/-5 st. C na Podlasiu, Warmii i Kaszubach, przez -3 st. C w centrum kraju, do 0-1 st. C miejscami na południu i południowym zachodzie. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50 km/h, obniżając mocno odczucie temperatury.

Pogoda na piątek

Warunki biometeo w piątek

Wilgotność powietrza będzie największa we wschodniej Polsce i wyniesie tam ponad 90 procent. Im dalej na zachód, tym powietrze będzie suchsze, osiągnie około 60 proc. Warunki biometeo w całym kraju będą niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna wyniesie -13 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w stolicy zapowiada się pochmurnie, okresami spadnie słaby śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -3 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Trójmieście pojawi się zachmurzenie umiarkowane i duże. Na termometrach zobaczymy -14 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurny. Okresami spadnie słaby śnieg. Temperatura maksymalna nie przekroczy -5 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna wyniesie -9 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek w Poznaniu będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna sięgnie -2 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na noc we Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Na termometrach zobaczymy -5 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek we Wrocławiu aura będzie pochmurna z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 1 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 992 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie pojawi się zachmurzenie duże, okresami spadnie słaby śnieg. Na termometrach zobaczymy co najmniej -8 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 980 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie będzie pochmurny, okresami pojawi się słaby śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie -1 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 980 hPa.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl