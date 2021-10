Pogoda na jutro - piątek 22.10. Powieje wiatr, miejscami przelotnie popada deszcz, do 13 stopni

Pogoda na jutro, czyli w piątek 22 października, upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami. Miejscami przelotnie popada deszcz, powieje też silny wiatr.

Noc z 21/22 października zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej oraz na krańcach wschodnich przelotne opady deszczu rzędu 4-8 litrów wody na metr kwadratowy. Na południowym zachodzie pojawiają się rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie od 5-6 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju do 8-9 st. C na południu i południowym wschodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni, dość silny, w porywach osiągnie do 60-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na piątek 22.10

Pogoda na piątek 22 października zapowiada się pochmurnie z rozpogodzeniami. Początkowo na północy i zachodzie, a następnie również na północnym wschodzie, centrum i południowym zachodzie kraju spodziewane są przelotne opady deszczu do 8-12 l/mkw. Temperatura wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach wyniesie do 50-70 km/h.

Warunki biometeo w piątek 22.10

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 50-70 procent. W całym kraju będzie zimno. Warunki biometeorologiczne będą przeważnie niekorzystne, tylko w części południowo-wschodniej - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami, dopiero wieczorem przelotnie popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 10 st. C. Wiatr południowo-zachodni, dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h. W południe barometry pokażą 997 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do pięciu l/mkw. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Powieje zachodni, dość silny i silny wiatr, w porywach osiągnie do 60-80 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu do 10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Wiatr południowo-zachodni, dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr zachodni, silny i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. W ciągu nocy będzie słaby. Ciśnienie o północy sięgnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami, okresami wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie silny i dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 km/h. W południe barometry pokażą 999 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie umiarkowane. Termometry pokażą 6 st. C. Wiatr zachodni, dość silny i silny, w porywach powieje do 50-70 km/h. Ciśnienie o północy osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie przejściowe. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie dość silny, w porywach do 50-60 km/h. W południe barometry pokażą 1001 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie zmienne. Termometry pokażą 8 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-50 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 980 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie 12 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach powieje do 40-50 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 985 hPa.

