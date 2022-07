Pogoda na jutro - piątek 22.07. Pojawią się burze, na termometrach do 34 stopni

Pogoda na jutro. W piątek 22.07 zachodnia część Polski odetchnie od upałów, temperatura będzie przekraczać 30 stopni Celsjusza w cieniu na wschodzie. W niektórych regionach wystąpią burze z gradem. Wcześniej przed niektórymi mieszkańcami tropikalna noc.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy na wschodzie i w centrum czeka nas bezchmurna aura. W zachodnich regionach z kolei zachmurzenie będzie stopniowo wzrastać do umiarkowanego i dużego, miejscami z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Podczas wyładowań atmosferycznych spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 16-17 stopni Celsjusza na wschodzie do 18-21 st. C na zachodzie i w centrum kraju. Tam, gdzie temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni, noc będzie można zaliczyć do tropikalnych. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby, na zachodzie skręcający na zachodni.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na piątek 22.07

Na dzień prognozowane jest zachmurzenie od małego na wschodzie do umiarkowanego, miejscami dużego w pozostałych miejscach w kraju. Lokalnie, głównie wieczorem we wschodniej połowie kraju, a w ciągu w nocy na krańcach wschodnich wystąpią pojedyncze burze z opadami deszczu do 10-30 l/mkw., może również spaść grad. Wiatr w porywach rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26-27 st. C w Szczecinie i Gdańsku do 32-34 st. C na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Z wyjątkiem burz wiatr powieje ze słabą i umiarkowaną siłą, z kierunku południowo-wschodniego, skręcając na zachodni.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia na południu i częściowo w centrum kraju sięgnie 40-50 procent. W północnych województwach wyniesie natomiast od 60 do około 70 proc. Mieszkańcy prawie całej Polski odczują pogodę jako gorącą, tylko na wybrzeżu będzie odczuwalne ciepło. Warunki biometeorologiczne we wszystkich regionach okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie niebo będzie bezchmurne. Temperatura minimalna wyniesie 18-19 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. O północy barometry wskażą 1004 hektopaskale i ciśnienie będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy w piątek czeka przeważnie małe zachmurzenie, W godzinach wieczornych możliwa jest burza. Termometry pokażą maksymalnie 31-32 st. C. Powieje słaby wiatr, południowo-wschodni skręcający na zachodni. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 18-19 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie o północy osiągnie 1015 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Na piątek dla Gdańska, Sopotu i Gdyni prognozowane jest umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Możliwe są również burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24-27 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni skręcający na zachodni. Ciśnienie w południe spadnie do 1016 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu w nocy początkowo małe zachmurzenie będzie wzrastać do dużego. Możliwa jest słaba burza z przelotnymi opadami deszczu. Temperautra minimalna wyniesi 20-21 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie o północy osiągnie 1005 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania w piątek mgoą spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie 24-27 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni skręcający na zachodni. Ciśnienie w południe spadnie do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu początkowo zachmurzenie będzie małe, następnei wzrastające do dużego. Możliwa jest słaba burza z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 20-21 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie o północy osiągnie 1002 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek we Wrocławiu upłynie z umiarkowanym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 31-32 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na zachodni. Ciśnienie w południe spadnie do 1001 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc zapowiada się bezchmurnie. Temperatura spadnie minimalnie do 17-18 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 990 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa w piątek powinni spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. W godzinach wieczornych możliwa jest burza. Termometry pokażą maksymalnie 31-32 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie w południe spadnie do 989 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl