Pogoda na jutro - piątek 22.04. Pochmurno z opadami deszczu

Pogoda na jutro. Piątek w całym kraju upłynie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura sięgnie maksymalnie od 9 do 16 stopni Celsjusza. Aura neutralnie wpłynie na samopoczucie.

W nocy będzie na ogół pochmurno. Okresami wystąpią przelotne opady deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. W południowych regionach miejscami możliwe są mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 8 st. C na Dolnym Śląsku . Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.