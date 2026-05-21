Pogoda na jutro - piątek 22.05. Aura dopisze. U kogo będzie najcieplej

Ciepło, wiosna
Pogoda na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Pogoda na jutro, czyli na piątek 22.05. Zapowiada się pogodna noc. W dzień aura również nam dopisze, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 stopnie Celsjusza. Sprawdź, gdzie będzie najcieplej.

Przed nami pogodna noc - tylko na wschodzie kraju początkowo pojawi się więcej chmur kłębiastych. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej i Suwalszczyźnie, przez 7-9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na południowym wschodzie. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni i północny.

Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek 22.05

Piątek zapowiada się pogodnie, czeka nas głównie małe i umiarkowane zachmurzenie. Tylko na zachodzie i południu Polski prognozuje się zachmurzenie wzrastające przejściowo do dużego. Miejscami na południu możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 23-24 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 do ponad 60 procent. Mieszkańcy wielu regionów Polski odczują komfort termiczny, tylko na zachodzie będzie ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc przyniesie w Warszawie pogodna aurę. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr północno-zachodni okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców stolicy czeka w piątek małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc zapowiada się pogodnie. Na termometrach w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie 9 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1025 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek przyniesie w Gdańsku, Gdyni, Sopocie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 21 st. C. Wiatr północno-zachodni będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1026 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr zachodni okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek w Poznaniu wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Wiatr północno-zachodni będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy dopisze pogodna aura. Termometry wskażą 9 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na piątek we Wrocławiu prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Temperatura maksymalna sięgnie 23 st. C. Wiatr północno-zachodni powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr północno-zachodni okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka w piątek małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, przejściowo duże. Niewykluczony jest przelotny deszcz. Słupki rtęci pokażą 22 st. C. Wiatr północno-zachodni będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie pozostanie stabilne, w południe sięgnie 1000 hPa.

Udostępnij:
