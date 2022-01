Pogoda na jutro - piątek 21.01. Opady śniegu i zawieje w kilku regionach

Piątek przyniesie opady śniegu w części kraju. Silne porywy wiatru mogą powodować zawieje. Termometry wskażą maksymalnie od -2 do 3 stopni Celsjusza.

W nocy zachmurzenie będzie zmienne. Na południu, wschodzie i w centrum kraju wystąpią przelotne opady śniegu do 4 centymetrów. Drogi będą śliskie. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do -1 st. C na Pomorzu. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie, miejscami w porywach osiągając prędkość do 40-70 kilometrów na godzinę. Możliwe są zawieje śnieżne. W strefie brzegowej porywy mogą sięgać ponad 75 km/h, powodując cofkę.

Pogoda na piątek

Dzień również upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. We wschodnich, centralnych i południowych regionach będą występować stopniowo zanikające przelotne opady śniegu do 3 cm. Kierowcy powinni spodziewać się śliskich nawierzchni dróg. W czasie opadów śniegu, szczególnie podczas zawiei widzialność będzie ograniczona.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Podkarpaciu do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach do 40-70 km/h, północno-zachodni. W strefie brzegowej porywy mogą przekraczać jednak 80 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie 70-90 procent, najwyższe wartości osiągając na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Mieszkańcy całej Polski odczują zimno. Warunki biometeorologiczne we wschodniej połowie kraju okażą się niekorzystne, a na zachodzie będą neutralne.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pogodnie. Temperatura minimalna -1 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami w porywach do 40-70 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach 1009 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pogodnie. Temperatura maksymalna 1 st. C. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1013 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie duże z opadami śniegu. Uwaga na lokalne zawieje. Temperatura minimalna -4 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy 987 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami śniegu. Uwaga na lokalne zawieje. Temperatura maksymalna -2 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami w porywach do 40-70 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wzrośnie do 989 hPa .

Pogoda na noc - Poznań

Pogodnie. Temperatura minimalna -4 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pogodnie. Temperatura minimalna 0 st. C. Powieje umiarkowany, okresami w porywach do 40-70 km/h, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami śniegu. Uwaga na lokalne zawieje. Temperatura minimalna -3 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy 998 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami śniegu. Uwaga na lokalne zawieje! Temperatura maksymalna -1 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami w porywach do 40-70 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wrośnie do 1000 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami śniegu. Uwaga na lokalne zawieje. Temperatura minimalna -3 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami w porywach 40-60 do km/h, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy 1004 Pa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Dość pogodnie. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami w porywach do 40-70 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1005 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl