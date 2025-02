Pogoda na jutro, czyli na piątek 21.02. Nocą temperatura w kraju nie przekroczy -3 stopni Celsjusza. Za to za dnia zaczną docierać do nas cieplejsze masy powietrza i w części kraju możliwe jest nawet 7 st. C. Oprócz tego w piątek możemy spodziewać się chmur, lokalnych opadów oraz chwilami silniejszych porywów wiatru.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy od północnego zachodu w głąb kraju nastąpi wzrost zachmurzenia, choć lokalnie może być bezchmurnie. Na krańcach północno-zachodnich prognozowane są słabe i przelotne opady deszczu, a przejściowo również deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu. Termometry pokażą minimum od -11/-9 stopni Celsjusza na wschodzie, przez -8/-6 st. C w centrum i południowym zachodzie, do -4/-3 st. C na Pomorzu. Umiarkowany wiatr na wschodzie powieje ze zmiennych kierunków, zaś na zachodzie - z południowego wschodu.

Pogoda na jutro - piątek, 21.02

Piątek będzie dość pogodny na wschodzie kraju. W pozostałych regionach wystąpi duże zachmurzenie, które wzrastać będzie do całkowitego. W pasie całego Pomorza spodziewane są okresowe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Rano i wieczorem mogą zamarzać i tworzyć niebezpieczną gołoledź. Temperatura maksymalna sięgnie od -1/0 st. C na Podlasiu, przez 2/3 st. C w centrum, do 6/7 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Na północy jego porywy mogą dochodzić do 30-50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - piątek, 21.02

Wilgotność powietrza wyniesie 50-80 procent. Na północy biomet będzie niekorzystny, w pasie od północnego wschodu do południowego zachodu - neutralny, a na południowym wschodzie - korzystny.

Warunki biometeorologiczne w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc przyniesie mieszkańcom Warszawy małe lub umiarkowane zachmurzenie. Chwilami może się robić bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie -9 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1023 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek w Warszawie wystąpi umiarkowane zachmurzenie, które w drugiej części dnia wzrośnie do dużego. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1021 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Mieszkańców Gdyni, Gdańska i Sopotu w nocy czeka niewiele chmur, które z upływem czasu zdążą się zwiększyć. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiatr, wiejący z południowego wschodu i południa, będzie umiarkowany, a chwilami także dość silny. O północy barometry wskażą 1032 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie w piątek spodziewane jest bardzo pochmurne niebo. Chmur będzie przybywać. Niewykluczone są słabe opady deszczu, przejściowo także deszczu ze śniegiem. Uwaga - wieczorem opady mogą zamarzać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Powieje dość silny wiatr z kierunków południowych. W porywach może osiągać do 40-50 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 1030 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu prognozuje się najpierw małe, a później umiarkowane i duże zachmurzenie. Termometry pokażą minimum -6 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w piątek będzie bardzo pochmurno. Temperatura maksymalna wyniesie 3 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. W południe barometry pokażą 1018 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu w nocy wystąpi małe zachmurzenie, które zwiększy się do umiarkowanego i dużego. Na termometrach zobaczymy minimum -6 st. C. Wiatr, nadciągający z południowego wschodu, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą oczekiwać bardzo pochmurnego piątku. Temperatura maksymalna sięgnie 7 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni i południowy wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 1014 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie niebo będzie bezchmurne lub pokryte niewielkim zachmurzeniem. W drugiej części nocy chmur zacznie przybywać. Uwaga na możliwe zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie -8 st. C. Z kierunków wschodnich powieje słaby wiatr. O północy ciśnienie osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie piątek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr, z przewagą kierunków wschodnich. W południe barometry wskażą 1006 hPa.

Warunki drogowe w piątek

Autorka/Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl