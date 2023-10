Pogoda na jutro - piątek 20.10. W nocy i za dnia w części kraju będzie padać deszcz ze śniegiem

Najbliższa doba prawie we wszystkich regionach upłynie pod znakiem opadów deszczu i mżawki. W części Polski popada również deszcz ze śniegiem. Będzie mglisto, a termometry w piątek wskażą od 2 do 18 stopni Celsjusza.

Noc zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami na południu kraju. Z wyjątkiem Dolnego i Górnego Śląska czasami będą pojawiać się słabe opady deszczu lub mżawki, a na Suwalszczyźnie spadnie także deszcz ze śniegiem. Wszędzie, a zwłaszcza w południowych i centralnych regionach, możliwe są mgły ograniczające widoczność do 100-200 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza w Suwałkach do 8 st. C w Krakowie i Rzeszowie. Wiatr powieje z kierunku wschodniego, na ogół słabo i umiarkowanie, tylko na Wybrzeżu dość silnie, w porywach osiągając prędkość do około 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na piątek 20.10

Rano wystąpią liczne mgły i zamglenia, za sprawą których widzialność spadnie do 100-200 m. W ciągu kolejnych godzin na obszarze całej Polski, oprócz południowych województw, gdzie może się przejaśniać i lokalnie wypogadzać, będzie pochmurno z opadami słabego deszczu lub mżawki. W rejonie Suwalszczyzny popada również deszcz ze śniegiem.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C w Suwałkach, przez 10 st. C w Warszawie, do 18 st. C w Krakowie. Wschodni wiatr w większości kraju będzie umiarkowany, na Wybrzeżu dość silny, z porywami do 70 km/h.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w piątek prawie w całym kraju sięgnie 80-90 procent. Na przeważającym terenie Polski będzie odczuwalny chłód, mieszkańcy północno-zachodniej i północno-wschodniej części kraju odczują także zimno, w południowych regionach zaś będzie panować komfort termiczny i miejscami zrobi się ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu lub mżawki. Pojawią się również mgły. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 987 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie również zapowiada się pochmurno. Możliwe są słabe opady deszczu lub mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje słaby lub umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 985 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie mglista. Temperatura spadnie minimalnie do 6 st. C. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 986 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w piątek powinni spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Powieje słaby lub umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 984 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu lub mżawki. Wystąpią też mgły. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu zapowiada się pochmurno. Mogą pojawiać się słabe opady deszczu lub mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje słaby lub umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 987 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie mglisto i pochmurno. Pojawią się też słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura spadnie minimalnie do 3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do około 60 km/h, wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni powinni spodziewać się pochmurnego piątku z opadami deszczu lub mżawki. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do około 70 km/h, ze wschodu. Ciśnienie w południe spadnie do 997 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc w Krakowie prognozowana jest pochmurna i mglista aura. Będzie również słabo padać deszcz lub mżawka. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 977 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Powieje słaby lub umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe spadnie do 975 hPa.

