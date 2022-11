Pogoda na jutro - piątek 18.11. W nocy nawet 7 stopni mrozu i śnieg, prószyć będzie też w dzień

W nocy będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Na południu kraju pojawią się opady śniegu i spadnie go do 5 centymetrów. Przelotnie popada, do 1 cm, także na Podlasiu, Mazowszu i Mazurach. Temperatura minimalna wyniesie od -7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do -1 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w niektórych miejscach silniejszy, wschodni.