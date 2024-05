Pogoda na jutro. Piątek 17.05 zapowiada się bardzo ciepło, ale w części kraju aura się pogorszy. Synoptycy zapowiadają lokalne opady deszczu oraz burze.

W nocy będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągając prędkość 40-60 kilometrów na godzinę. Powieje ze wschodu.

Pogoda na piątek 17.05

Dzień zacznie się słonecznie. Potem w południowych kraju regionach wzrośnie zachmurzenie i pojawią się opady deszczu do 5 litów na metr kwadratowy oraz burze. Podczas wyładowań atmosferycznych spadnie 10-20 l/mkw. deszczu, a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C w rejonie Ziemi Lubuskiej. Wiatr, nadciagający ze wschodu, powieje umiarkowanie, okresami silniej.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza na obszarze całej Polski sięgnie około 60 procent. Mieszkańcy wszystkich województw odczują ciepło. Aura korzystnie wpłynie na samopoczucie.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, wschodni. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 1023 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W piątek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1021 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 11 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek rano w Krakowie będzie słonecznie, następnie zachmurzenie wzrośnie i pojawią się opady deszczu. Niewykluczone są burze. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni wiatr. umiarkowany. Ciśnienie w południe spadnie do 985 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu aura będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 9 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się słonecznego piątku. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, wschodni. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek rano we Wrocławiu będzie słonecznie, a później nastąpi wzrost zachmurzenia. Wystąpią opady deszczu oraz burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru o sile 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 996 hPa.

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl