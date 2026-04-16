Prognoza Pogoda na jutro - piątek 17.04. W nocy nad Polską przewędruje pas opadów Arleta Unton-Pyziołek

Nocą w kraju spodziewane jest zachmurzone niebo, ale wystąpią większe przejaśnienia. W pasie od Pomorza Zachodniego przez centrum kraju po Lubelszczyznę okresami może padać słaby deszcz do 2 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 0 stopni Celsjusza na Kaszubach, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Ziemi Lubuskiej i południu. Powieje północny wiatr, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek 17.04

W piątek na niebie nad Polską zapanuje głównie małe i umiarkowane zachmurzenie. Tylko na wschodnich krańcach kraju oraz na południu okresami będzie ono duże, z niewielkim deszczem do 2 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 16 st. C w centralnych regionach, do 19 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany, tylko na wschodzie chwilami silniejszy.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 60 procent w pasie centralnym do ponad 70 procent na północy i południu. Odczujemy przeważnie komfort termiczny, jedynie na północnym wschodzie będzie nam chłodno. Biomet okaże się głównie neutralny, niekorzystny jedynie na południu.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna, ale wystąpią przejaśnienia. Okresami może słabo popadać deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie ma się nie zmieniać, a o północy barometry wskażą 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek w Warszawie prognozowane jest kłębiaste, umiarkowane zachmurzenie, przejściowo duże. Na termometrach zobaczymy do 15 st. C. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr z kierunków północnych. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i pozostanie stabilne.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie w nocy pochmurne, ale ma się przejaśniać. Termometry wskażą minimalnie 0 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na barometrach o północy zobaczymy 1021 hPa, a ciśnienie nie powinno się wyraźnie zmieniać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Północny wiatr okaże się umiarkowany, okresowo silniejszy. Ciśnienie bez większych zmian, barometry wskażą w południe 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc upłynie pod znakiem chmur. Pojawią się przejaśnienia, ale i słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Wiatr z północnych kierunków będzie słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie wyniesie 1011 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka piątek pod znakiem rozpogodzeń. Termometry wskażą maksymalnie 18 st. C. Z północy powieje umiarkowany wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 1012 hPa, a ciśnienie nie powinno się zmieniać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu spodziewane jest zachmurzenie, ale wystąpią przejaśnienia. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie ma być stabilne, barometry o północy pokażą 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek przyniesie we Wrocławiu zachmurzenie, ale i rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy do 18 st. C. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i nie powinno się zbytnio zmieniać.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie zapanuje pochmurna aura. Wystąpią także przejaśnienia. Termometry wskażą 7 st. C. Wiatr z północy okaże się słaby i umiarkowany. O północy na barometrach zobaczymy 995 hPa, a ciśnienie będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie w piątek prognozowane jest kłębiaste, umiarkowane zachmurzenie, przejściowo duże z przelotnym deszczem. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr z kierunków północnych. Ciśnienie nie powinno się zmieniać, w południe barometry pokażą 994 hPa.