Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - piątek, 16.01. Zimna noc, możliwe marznące mgły

Mroźna noc
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na piątek, 16.01. W nocy będzie mroźnie, poza tym spodziewane są mgły, lokalnie marznące. Gdzieniegdzie pojawi się też mżawka. Dzień przyniesie pochmurną aurę bez opadów.

Przed nami pochmurna noc z zamgleniami i niewielkimi przejaśnieniami, szczególnie w południowo-zachodniej części kraju - tutaj również jest największe ryzyko wystąpienia mgieł, lokalnie marznących. Zjawiska mogą ograniczać widzialność do 200-800 metrów. Śladowe opady mżawki, miejscami marznącej, możliwe będą jedynie w pierwszej części nocy, szczególnie na południu i w rejonie górskim. Temperatura minimalna wyniesie od -10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez -4/-2 st. C w centrum, do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr przeważnie będzie południowo-wschodni, na południu zmienny, słaby do umiarkowanego.

Klatka kluczowa-163875
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek, 16.01

Piątek w całej Polsce zapowiada się przeważnie pochmurno i bez opadów. Rano na południowym zachodzie mogą snuć się zamglenia i mgły. W ciągu dnia mają wystąpić niewielkie przejaśnienia, a na południowym zachodzie - większe rozpogodzenia. Pod koniec dnia chmury rozwieją się również na krańcach wschodnich. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -8 st. C na Podlasiu, przez około 0 st. C w centralnych regionach, do 3-4 st. C w zachodniej Polsce. Powieje słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni wiatr, tylko na południu lokalnie zmienny.

Klatka kluczowa-163889
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 80-90 procent. Na północnym wschodzie będzie zimno, w pasie od Pomorza po południowy wschód - chłodno, natomiast mieszkańcy zachodnich regionów odczują komfort termiczny. W całym kraju biomet będzie niekorzystny.

Klatka kluczowa-163987
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna z zamgleniem. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby do okresowo umiarkowanego. Ciśnienie o północy wyniesie 1012 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurny piątek z przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie -1 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i nadal będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zapowiada się pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, spodziewane jest też słabe zamglenie. Na termometrach będzie -1 st. C. Powieje południowo-wschodni do południowego wiatr, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1022 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek przyniesie w Gdańsku, Gdyni, Sopocie pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami, pojawi się też słabe zamglenie. Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Wiatr południowo-wschodni do południowego, okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1025 hPa i nadal będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi zachmurzenie od dużego do całkowitego. Poza tym spodziewane jest silne zamglenie, następnie mgła okresowo marznąca. Początkowo możliwe są śladowe opady mżawki. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Na piątek prognozuje się w Poznaniu pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami w drugiej części dnia. Początkowo wystąpi mgła i silne zamglenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 2 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i stale będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno, początkowo możliwe są słabe opady mżawki. Po szybkim zaniku opadów prognozowane jest silne zamglenie, następnie mgła okresowo marznąca. Termometry wskażą -1 st. C. Wiatr południowo-wschodni, powieje słabo. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka początkowo pochmurny piątek. Poza tym pojawi się mgła i silne zamglenie. Następnie, w drugiej części dnia, zachmurzenie będzie od dużego do umiarkowanego, bez zjawisk. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Powieje południowo-wschodni wiatr, od słabego do umiarkowanego. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i nadal będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurno, początkowo możliwe są słabe opady deszczu/mżawki. Później ma wystąpić marznąca mgła. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 996 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami w drugiej części dnia. Wcześniej możliwa jest mgła. Termometry wskażą maksymalnie 2 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków wschodnich, słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i nadal będzie wzrastać.

Klatka kluczowa-163962
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogodyZima
Czytaj także:
Kolejny dzień z mroźną nocą i słońcem za dnia
Weekend przyniesie sporą zmianę w pogodzie. Tak zaczną się ferie zimowe
Prognoza
AdobeStock_51288009
Kierowco, w tych regionach uważaj szczególnie mocno
Prognoza
Członkowie misji Crew 11 wrócili z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na Ziemię
Czy dowiemy się, co dolega choremu astronaucie?
Nauka
Zagraża nam przeraźliwe zimno
Strach patrzeć na mapy. Mróz jak w czasie największych zim w historii Europy
Arleta Unton-Pyziołek
Zniszczona promenada w Trzebieży
Promenada w Trzebieży zniszczona. Taras widokowy "złamany na pół"
Polska
W Białymstoku zima nigdzie się nie wybiera
Gołoledź zamknęła szkoły
Polska
Gorąco, upał
2025 rok na podium. To nie jest dobra wiadomość
Nauka
Załoga Crew 11 wylądowała na Ziemi
Kapsułę otoczyły delfiny. Dragon z chorym astronautą już na Ziemi
Świat
Uwaga na marznące opady
Tu wciąż pada marznący deszcz. IMGW przedłuża alarmy
Prognoza
"Mróz odżyje i to z większą siłą"
Nadchodzi silny mróz z Syberii. "Modele są zgodne"
Prognoza
Śnieg
Chmury spowiją niebo, miejscami poprószy śnieg
Prognoza
Smog, zimno, noc
Smog dusi. Sprawdź, jakim powietrzem oddychasz
Smog
Lód na aucie
Samochody oblane lodem, opóźnienia na kolei. Gołoledź w Polsce
Polska
Śnieżna noc, mgła
W nocy zachowajmy ostrożność, bo będzie ślisko
Prognoza
Marznące opady mogą powodować gołoledź
Alert RCB dla kolejnego województwa
Pogoda
Sopockie molo - zdj. poglądowe
Zamknięto mola w Sopocie i Gdańsku
Polska
shutterstock_2695876051
Wleje się arktyczne zimno. Ile stopni będzie
Prognoza
"Załoga 11" dotarła na ISS
"W warunkach kosmicznych mogą wystąpić najróżniejsze problemy"
Świat
Lód, oblodzenie, silny mróz, zamarzające, opady marznące
Opady powodujące gołoledź. Tak będą wędrować nad Polską
Prognoza
Odśnieżanie ulic w Zakopanem
Wywożą śnieg z Zakopanego
Polska
Sople lodu
Ponad 20 stopni różnicy. Temperatura podzieliła Polskę
Polska
Zima śnieg
Aura będzie wymagać naszej uwagi
Prognoza
Lis
Lis polował, obok przejeżdżały samochody
Polska
Kangur w basenie
Chciał się ochłodzić, wskoczył do basenu w parku rozrywki
Ciekawostki
Zimno, mróz, przymrozek, noc
Nocą w połowie kraju chwyci silny mróz
Prognoza
Budapeszt
"Jesteśmy uwięzieni". Paraliż na lotniskach
Świat
Panele słoneczne u wybrzeży Szanghaju
"Historyczny przełom" w Indiach i Chinach
Świat
AdobeStock_495329614
Masowa śmierć nietoperzy. "Najbardziej ucierpiały matki i młode"
Nauka
shutterstock_1933378853
Na chwilę zrobi się cieplej, ale nie wszędzie
Prognoza
Lodołamacze wypłynęły na Wisłę
Lodołamacze łamią lód na Wiśle. Pierwsza taka akcja od 10 lat
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom