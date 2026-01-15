Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Przed nami pochmurna noc z zamgleniami i niewielkimi przejaśnieniami, szczególnie w południowo-zachodniej części kraju - tutaj również jest największe ryzyko wystąpienia mgieł, lokalnie marznących. Zjawiska mogą ograniczać widzialność do 200-800 metrów. Śladowe opady mżawki, miejscami marznącej, możliwe będą jedynie w pierwszej części nocy, szczególnie na południu i w rejonie górskim. Temperatura minimalna wyniesie od -10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez -4/-2 st. C w centrum, do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr przeważnie będzie południowo-wschodni, na południu zmienny, słaby do umiarkowanego.

Pogoda na jutro - piątek, 16.01

Piątek w całej Polsce zapowiada się przeważnie pochmurno i bez opadów. Rano na południowym zachodzie mogą snuć się zamglenia i mgły. W ciągu dnia mają wystąpić niewielkie przejaśnienia, a na południowym zachodzie - większe rozpogodzenia. Pod koniec dnia chmury rozwieją się również na krańcach wschodnich. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -8 st. C na Podlasiu, przez około 0 st. C w centralnych regionach, do 3-4 st. C w zachodniej Polsce. Powieje słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni wiatr, tylko na południu lokalnie zmienny.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 80-90 procent. Na północnym wschodzie będzie zimno, w pasie od Pomorza po południowy wschód - chłodno, natomiast mieszkańcy zachodnich regionów odczują komfort termiczny. W całym kraju biomet będzie niekorzystny.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna z zamgleniem. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby do okresowo umiarkowanego. Ciśnienie o północy wyniesie 1012 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurny piątek z przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie -1 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i nadal będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zapowiada się pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, spodziewane jest też słabe zamglenie. Na termometrach będzie -1 st. C. Powieje południowo-wschodni do południowego wiatr, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1022 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek przyniesie w Gdańsku, Gdyni, Sopocie pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami, pojawi się też słabe zamglenie. Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Wiatr południowo-wschodni do południowego, okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1025 hPa i nadal będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi zachmurzenie od dużego do całkowitego. Poza tym spodziewane jest silne zamglenie, następnie mgła okresowo marznąca. Początkowo możliwe są śladowe opady mżawki. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Na piątek prognozuje się w Poznaniu pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami w drugiej części dnia. Początkowo wystąpi mgła i silne zamglenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 2 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i stale będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno, początkowo możliwe są słabe opady mżawki. Po szybkim zaniku opadów prognozowane jest silne zamglenie, następnie mgła okresowo marznąca. Termometry wskażą -1 st. C. Wiatr południowo-wschodni, powieje słabo. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka początkowo pochmurny piątek. Poza tym pojawi się mgła i silne zamglenie. Następnie, w drugiej części dnia, zachmurzenie będzie od dużego do umiarkowanego, bez zjawisk. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Powieje południowo-wschodni wiatr, od słabego do umiarkowanego. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i nadal będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurno, początkowo możliwe są słabe opady deszczu/mżawki. Później ma wystąpić marznąca mgła. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 996 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami w drugiej części dnia. Wcześniej możliwa jest mgła. Termometry wskażą maksymalnie 2 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków wschodnich, słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i nadal będzie wzrastać.

