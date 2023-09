Pogoda na jutro - piątek 15.09. W nocy miejscami tylko 7 stopni, w dzień dużo słońca

Pogoda na jutro. W piątek 15.09 deszcz nie powinien padać, chociaż w nocy lokalnie spodziewane są opady. W niektórych miejscach zrobi się słonecznie, a termometry wskażą od 19 do 23 stopni Celsjusza.

Noc zapowiada się na ogół pogodnie. Nieco więcej chmur pojawi się w regionach południowych, a przelotne, słabe i zanikające opady deszczu w pierwszej części nocy możliwe są na Podkarpaciu. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z kierunku wschodniego i północno-wschodniego.

Pogoda na piątek 15.09

Dzień przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, a w niektórych miejscach będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków wschodnich będzie na ogół słaby i umiarkowany, jedynie na krańcach zachodnich okresami będzie wiać silniej.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w piątek znajdzie się na poziomie 40-60 procent, przy czym najwyższa będzie na krańcach południowych i zachodnich. Mieszkańcy całej Polski odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie początkowo zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami do małego. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1009 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1012 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku przyniesie pogodną aurę. Temperatura spadnie minimalnie do 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1024 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni również w piątek mogą spodziewać się pogodnej aury. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, ze zmieniających się kierunków. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1027 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami do umiarkowanego. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni, skręcający w kierunku wschodnim. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu przyniesie umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1014 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na noc dla Wrocławia prognozowane jest duże zachmurzenie. Temperatura spadnie minimalnie do 14 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni, skręcający w kierunku wschodnim. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek we Wrocławiu zachmurzenie początkowo będzie duże, w ciągu dnia pojawią się większe rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1010 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek w Krakowie zachmurzenie będzie umiarkowane z rozpogodzeniami do małego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 993 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl