Pogoda na noc 14/15.03

Noc zapowiada się na ogół pogodnie. Miejscami, szczególnie w Małopolsce i na Śląsku, pojawią się mgły. Termometry pokażą od -2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej i w Kotlinie Gorzowskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa.

Pogoda na jutro - piątek, 15.03

Na piątek prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie. Po południu, gdzieś w godzinach 15-16, zachmurzenie wzrośnie na zachodnich krańcach kraju i spadnie przelotny deszcz do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Mogą pojawić się tam też słabe burze z opadem deszczu rzędu 5-15 l/mkw. i porywami wiatru 50-70 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Lubelszczyźnie, przez 11 st. C na Podlasiu, do 18 st. C na Dolnym Śląsku i Wzniesieniach Zielonogórskich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami silniejszy, powieje z południa.