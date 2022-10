Pogoda na jutro - piątek 14.10. Opady deszczu w większości kraju

Pogoda na jutro. W piątek 14.10 nad nasz kraj napłynie wilgotne powietrze, dlatego zachmurzy się i w wielu miejscach słabo popada deszcz. Aura powinna dopisywać nadal na wschodzie kraju. Temperatura osiągnie maksymalnie od 13 do 19 stopni Celsjusza.

W nocy na zachodzie kraju będzie pochmurno. W rejonie Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska pojawią się słabe opady deszczu rzędu 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie, a lokalnie na południowym wschodzie pojawią się jednak mgły ograniczające widzialność do 100-500 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowo zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na piątek 14.10

Dzień zapowiada się z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się słabe opady deszczu do 1-5 l/mkw. Bez opadów będzie tylko cała wschodnia ściana Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w środkowej części kraju, do 19 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr, z kierunku południowo-zachodniego.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie 60-70 procent. Mieszkańcy północnych, wschodnich oraz częściowo centralnych regionów odczują chłód, a na pozostałym terenie kraju będzie odczuwalny komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1007 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Na piątek dla Warszawy prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, pod wieczór możliwe są słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie przeważać pogodna aura, nad ranem zrobi się pochmurno. Temperatura spadnie minimalnie do 8 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Piątek przyniesie w Gdańsku, Sopocie i Gdyni umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami mogą pojawić się również słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1016 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Przez większą cześć nocy w Poznaniu będzie pogodnie, pochmurno zrobi się nad ranem. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania powinni spodziewać się w piątek umiarkowanego i dużego zachmurzenia z okresowymi słabymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pochmurno z przejaśnieniami, okresami możliwe są jednak słabe opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 9 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na piątek dla Wrocławia prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie z okresowymi słabymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pogodnie, nad ranem mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek przyniesie w Krakowie umiarkowane i duże zachmurzenie, po południu mogą wystąpić słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 991 hPa.

