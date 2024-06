Pogoda na jutro. W piątek 14.06 na dużym obszarze kraju pojawią się opady deszczu. Termometry wskażą od 18 do 22 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc na zachodzie kraju i Pomorzu zapowiada się pogodnie. W pozostałych regionach będzie pochmurno z przejaśnieniami. W pasie od Dolnego Śląska, przez centrum, po Warmię i Mazury pojawią się przelotne opady deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Deszcz, bardziej obficie, będzie padać również na Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Spadnie tam od 5 do 10 l/mkw.

Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej, przez 8 st. C w środkowej części kraju, do 10 st. C na Podlasiu. Wiatr będzie południowy i zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na piątek 14.06

W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na wschodnich krańcach Polski wystąpią słabe opady deszczu do 5 l/mkw., które będą zanikać. W niektórych miejscach na zachodzie kraju i Pomorzu również słabo popada deszcz, do 1-5 l/mkw.

Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20-21 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku południowego i zachodniego będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w piątek znajdzie się na poziomie 50-60 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują komfort termiczny. Aura nie będzie miała wpływu na samopoczucie.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe 1004 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura spadnie minimalnie do 7 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W piątek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Mogą wystąpić słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 8 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w piątek powinni spodziewać się dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami. Może słabo popadać deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na piątek dla Krakowa prognozowane jest duże i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 990 hPa.

