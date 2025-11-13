Pogoda na jutro - piątek, 14.11. Nocą do Polski wkroczy front. Tu zacznie padać

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Nocą w przeważającej części kraju będzie pogodnie. Od północnego zachodu zaznaczy się jednak wzrost zachmurzenia frontowego do dużego i całkowitego. Początkowo nie będzie padać, ale w drugiej części nocy słabe opady deszczu, rzędu 1-4 litrów na metr kwadratowy w ciągu 12 godzin, stopniowo obejmą województwa północno-zachodnie i częściowo północne. Temperatura minimalna wyniesie od 3-4 stopni Celsjusza na południu, przez 5-6 st. C w centrum, do 8-9 st. C na Pomorzu. Wiatr powieje z południowego zachodu, jedynie za frontem na Wybrzeżu z zachodu i północnego zachodu. Będzie przeważnie słaby i umiarkowany, ale na Wybrzeżu - dość silny, w porywach osiągnie do 30-50 kilometrów na godzinę, a w rejonie górskim - okresowo silny, z porywami do 50-70 km/h.

Pogoda na jutro - piątek, 14.11

Na południu piątek zapowiada się pogodnie, okresami będzie nawet bezchmurnie. W pasie centralnym nastąpi jednak stopniowy wzrost zachmurzenia przedfrontowego z umiarkowanego do dużego. Na północy, w strefie frontowej, zachmurzenie będzie przeważnie całkowite i przyniesie opady deszczu, przeważnie słabe, rzędu 2-5 l/mkw. Lokalnie możliwe są jednak umiarkowane opady do 10 l/mkw. w ciągu 12 godzin. Na termometrach zobaczymy od 10-11 st. C na północy, przez 12-13 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C na południu. Wiatr z południowego zachodu i zachodu, na północy skręcający za frontem na północno-zachodni, będzie przeważnie umiarkowany. Jedynie w rejonie górskim powieje silniej, z porywami sięgającymi 50-70 km/h.

Warunki biometeo

W piątek wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent w południowej połowie Polski do ponad 90 procent na Wybrzeżu. Warunki biometeo będą niekorzystne na północy i korzystne w pozostałej części kraju.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie zaznaczy się zachmurzenie umiarkowane przez chmury wysokie. Temperatura spadnie do 6 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie przeważnie słaby. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek w stolicy wystąpi zachmurzenie umiarkowane do dużego. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje słabo z południowego zachodu i południa. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie 999 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie wzrośnie w ciągu nocy z umiarkowanego do dużego i całkowitego. Nad ranem zacznie słabo padać. Temperatura osiągnie co najmniej 9 st. C. Wiatr z południowego zachodu, pod koniec nocy skręcający na zachodni, będzie umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, ale potem zacznie rosnąć, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Trójmieście niebo spowiją chmury, które przyniosą ciągłe opadu deszczu - na ogół słabe, ale chwilami wzrastające do umiarkowanych. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Słupki rtęci wskażą przynajmniej 7 st. C Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany z południowego zachodu. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek mieszkańców Poznania czeka duże zachmurzenie. Temperatura wyniesie maksymalnie 13 st. C. Powieje słaby wiatr, od południowo-zachodniego do zmiennego. Ciśnienie będzie się zmniejszać, w południe osiągnie 999 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy co najmniej 5 st. C. Wiatr z południowego zachodu i południa będzie przeważnie słaby. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Jutro nad Wrocławiem zaznaczy się umiarkowane i duże zachmurzenie. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 15 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z kierunków południowych. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie 996 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie w nocy na niebie pojawi się niewiele chmur. Nad ranem możliwe są zamglenia i mgły. Temperatura spadnie do 3 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Małe zachmurzenie utrzyma się w Krakowie także w dzień. Temperatura wzrośnie do maksymalnie 14 st. C. Powieje przeważnie słaby wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie się zmniejszać, w południe osiągnie 988 hPa.

