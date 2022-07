Pogoda na jutro - piątek 13.07. Słonecznie w większości kraju, maksymalnie 24 stopnie

Pogoda na jutro. Piątek 15 lipca (15.07) upłynie na ogół pod znakiem słonecznej aury. Opady deszczu o słabym charakterze pojawią się tylko w niektórych miejscach. Na noc jednak dla części kraju prognozowane są burze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nocą w pasie dzielnic południowych pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze z opadami rzędu 10-20 litrów wody i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami silniejszy, zachodni.

Pogoda na piątek 15.07

W ciągu dnia w godzinach porannych na południu kraju opady deszczu będą zanikać, a w ciągu dnia przelotnie popada w północnych regionach. Poza tym będzie słonecznie, a jeżeli pojawi się zachmurzenie, to będzie małe. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku zachodniego wiatr powieje słabo i umiarkowanie, miejscami silniej.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie 60-70 procent. Na obszarze całej Polski będzie odczuwalny komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1011 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Piątek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni upłynie ze zmiennym zachmurzenie oraz przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1013 hPa.

Pogoda na noc - kraków

W Krakowie nocą pojawią się przelotne opady deszczu i możliwa jest burza. Temperatura spadnie minimalnie do 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa w piątek rano mogą spodziewać się niewielkiego zachmurzenia, później będzie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 987 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na juto - Poznań

Na piątek dla Poznania prognozowane jest słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie będzie pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 11 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy w piątek mogą spodziewać się na ogół słonecznej aury. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek we Wrocławiu będzie na ogół słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1002 hPa.

