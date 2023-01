Pogoda na jutro - piątek 13.01. Deszczowo, chłodno, wietrznie

Pogoda na jutro. W piątek 13.01 przez Polskę przejdzie strefa opadów deszczu. Choć temperatura jak na styczeń okaże się wysoka, to za sprawą wysokiej wilgotności powietrza i silnego wiatru, będzie odczuwalny chłód.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc 12/13.01

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami na wschodzie i południu kraju. Na zachodzie, północy i w centrum pojawią się opady deszczu rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. W Karkonoszach spadnie do 5-10 centymetrów śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Lubelszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę, a wysoko w górach do 100 km/h.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na piątek 13.01

Dzień upłynie z pochmurną aurą. Przejaśnienia pojawią się tylko w zachodnich regionach. Z zachodu na wschód Polski będą przemieszczać się opady deszczu do 5-10 l/mkw., a w wysokich partiach gór przybędzie do 5-10 cm śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w środkowej części kraju, do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej oraz Dolnym Śląsku. Z kierunku południowo-zachodniego wiatr powieje umiarkowanie i okresami dość silnie, w porywach na północy rozpędzając się do 50-60 km/h, wysoko w górach do 100 km/h.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia na przeważającym obszarze Polski sięgnie około 90 procent. Pomimo wysokiej temperatury jak na styczeń, mieszkańcy całego kraju z powodu wysokiej wilgotności powietrza i silnego wiatru odczują chłód. Warunki biometeorologiczne wszędzie okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1000 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek upłynie w Warszawie pod znakiem dużego zachmurzenia. Okresami będą pojawiać się opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 998 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zapowiada się pochmurna oraz deszczowa. Temperatura spadnie minimalnie do 6 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W piątek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni zachmurzenie będzie duże z okresowymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem pochmurnej i deszczowej aury. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania powinni w piątek spodziewać się dużego zachmurzenia i okresowych opadów deszczu do 5 l/mkw. Po południu możliwe są przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pochmurno i pojawią się opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 7 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek przyniesie we Wrocławiu duże zachmurzenie z okresowymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Barometry wskażą w południe 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na noc dla Krakowa prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami. Temperatura spadnie minimalnie do 2 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa powinni w piątek spodziewać się dużego zachmurzenia, okresami będą występować również opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 988 hPa.

Warunki drogowe w piątek tvnmeteo.pl

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl