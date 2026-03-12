Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - piątek, 13.03. Nocą miejscami pojawią się przymrozki

|
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na piątek, 13.03. W większości kraju noc przyniesie chmury, z których miejscami słabo popada. W niektórych rejonach wystąpią przygruntowe przymrozki. Piątek zapowiada się natomiast pogodnie i dość ciepło.

W nocy na zachodzie i północy kraju wystąpią rozpogodzenia. Poza tym będzie pochmurnie z przejaśnieniami. Na wschodzie i południowym wschodzie spodziewane są lokalne, słabe opady deszczu do 1-2 litrów na metr kwadratowy.

Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Kujawach i środkowym Pomorzu, przez 4 st. C w centrum, do 5 st. C na Podkarpaciu. Miejscami na zachodzie i północy wystąpi przygruntowy przymrozek. Wiatr z południowego zachodu i zachodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale na zachodzie i Pomorzu okresami powieje silniej.

Klatka kluczowa-287415
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek, 13.03

Piątek zapowiada się pogodnie - więcej chmur pojawi się tylko na południowym wschodzie, gdzie miejscami niewykluczone są przelotne opady. Po południu większe zachmurzenie prognozowane jest także na północnym zachodzie.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centralnej Polsce, do 18 st. C na południowym zachodzie i południu. Powieje umiarkowanie, okresami silniej, z południa i południowego zachodu. Na Pomorzu porywy mogą dochodzić do 50-70 kilometrów na godzinę, a w Sudetach pojawi się ciepły wiatr fenowy o prędkości do 60-80 km/h.

Klatka kluczowa-287423
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie najniższa w pasie od Dolnego Śląska po Pomorze Gdańskie, gdzie nie przekroczy 50 procent, a najwyższa na północnym wschodzie, wschodzie i południu - tam wyniesie ponad 60 procent. W całej Polsce odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne na północnym zachodzie i południowym wschodzie oraz korzystne w pozostałych regionach.

Klatka kluczowa-287458
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc będzie pochmurna, ale pojawią się przejaśnienia. Temperatura nie spadnie poniżej 4 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1009 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek mieszkańców Warszawy czeka małe i umiarkowane zachmurzenie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 17 st. C. Powieje z południa, na ogół umiarkowanie, chwilami silniej. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodnie. Temperatura spadnie do 3 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany, okresami dość silny wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Trójmieście prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Wiatr z południa powieje umiarkowanie, chwilami silniej. Ciśnienie ma spadać i w południe obniży się do 1011 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie na ogół umiarkowany, choć okresami powieje silniej. Ciśnienie się waha, a o północy sięgnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura osiągnie maksymalnie 17 st. C. Powieje umiarkowanie, chwilami silniej, z kierunków południowych. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 1001 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu szykuje się pogodna noc. Temperatura spadnie do 2 st. C. Da się odczuć umiarkowany, okresami dość silny wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie się waha i o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek przyniesie we Wrocławiu małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Powieje wiatr południowy, umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie ma spadać i w południe obniży się do 999 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie zapanują chmury, z których okresami słabo popada. Termometry pokażą co najmniej 3 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie się waha, a o północy wyniesie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek w Krakowie spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie, które może przynieść przelotny deszcz. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 18 st. C. Powieje umiarkowany, chwilami silniejszy wiatr z południa. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 990 hPa.

Klatka kluczowa-287463
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
