Pogoda na jutro - piątek 12.08. Niż obejmie sporą część kraju

Pogoda na jutro. W piątek 12.08 aura na dużym obszarze Polski będzie dopisywać. Dla niektórych regionów synoptycy prognozują opady deszczu i burze. Termometry wskażą maksymalnie do 29 stopni Celsjusza na północnym zachodzie kraju.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogodę w nocy na przeważającym obszarze kraju kształtował będzie pogodny wyż znad Białorusi, jedynie na południowym wschodzie kraju swój wpływ zaznaczy układ niskiego ciśnienia znad Morza Czarnego. W ciągu dnia niż zwiększy swój zasięg nad obszarem Polski i obejmie jej południową oraz centralną część, pompując w te rejony kraju wilgotne powietrze o względnie dużym potencjale chwiejności, co oznacza warunki korzystne do występowania przelotnych opadów deszczu i burz - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Pogoda na noc 11/12.08

Nocą w większości kraju aura będzie pogodna. W południowo-wschodniej części kraju oraz częściowo na południu i wschodzie zachmurzenie okaże się umiarkowane, miejscami ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. Na początku nocy lokalnie możliwe są zanikające burze. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, wschodni i północno-wschodni.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na piątek 12.08

Dzień w północnych regionach upłynie z małym, a w pozostałej części kraju ze zmiennym zachmurzeniem. Na południowym wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu rzędu 5-10 lirów wody na metr kwadratowy oraz burze z porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 25 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez 26 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na północnym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z kierunku wschodniego.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie od 40 do 70 procent, przy czym najwyższa będzie na południowym wschodzie Polski. Warunki biometeorologiczne w tamtej części kraju oraz częściowo w centrum będą neutralne, a w pozostałych miejscach korzystnie wpłyną na samopoczucie.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie zachmurzenie będzie umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1009 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy w piątek mogą spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia, okresami wzrastającego do dużego, ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zapowiada się bezchmurnie. Temperatura spadnie minimalnie do 14 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie bez większych zmian, o północy osiągnie 1026 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W piątek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1026 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się bezchmurnej nocy. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu upłnie pod znakiem pogodnej aury. Termometry pokażą maksymalnie 28 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc będzie pogodna. Tempratura spadnie minimalnie do 14 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek we Wrocławiu przyniesie umiarkowane zachmurzenie. Wieczorem możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1007 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie zachmurzenie będzie umiarkowane. Początkowo mogą wystąpić słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie w piątek należy spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia, które okresami będzie wzrastać do dużego, ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. Może pojawić się również burza. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 992 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl