Pogoda na noc

W nocy na południu i wschodzie kraju będzie dość pogodnie. Niebo nad północną i zachodnią Polska przysłonią chmury, a lokalnie od Ziemi Gorzowskiej po Warmię może słabo, przelotnie popadać deszcz. Termometry pokażą od 5 stopni Celsjusza w Małopolsce do 11 st. C na Ziemi Gorzowskiej. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - piątek 12.04

W piątek w całej Polsce spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. W regionach północnych lokalnie może popadać słaby, przelotny deszcz do 1 litra wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 16 st. C w regionach północno-wschodnich do 19 st. C w południowo-zachodniej części kraju. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, jedynie na północy okresami silniejszy, rozwijający w porywach prędkość do 50 kilometrów na godzinę.