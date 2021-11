Pogoda na jutro - piątek, 12 listopada. Pochmurnie, w części kraju spadnie deszcz

Pogoda na noc 11/12.11 zapowiada się następująco: będzie pogodnie, ale mglisto. Tylko na północy pojawi się więcej chmur, które powoli będą przemieszczać się na południe, w głąb kraju. Na Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie miejscami spadnie słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy od -2 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez 2 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Wybrzeżu Gdańskim. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, na północy i północnym wschodzie okresami dość silny wiatr.

Pogoda na piątek 12.11

Pogoda na piątek - 12 listopada przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie, w centrum kraju niewykluczony jest słaby deszcz. Tylko na północnym wschodzie możemy liczyć na rozpogodzenia. Termometry wskażą w najcieplejszym momencie dnia od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się południowy i zachodni, słaby i umiarkowany.