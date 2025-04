Pogoda na jutro. Noc przyniesie w części kraju opady śniegu oraz śniegu z deszczem. Pojawi się także deszcz. Miejscami chwyci mróz. Piątek 11.04 w części Polski zapowiada się z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy do 14 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami głównie na zachodzie. Na wschodzie kraju wystąpią opady mokrego śniegu do pięciu centymetrów oraz śniegu z deszczem, na pozostałym obszarze okresami spadnie deszcz do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Tylko na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej nie będzie padać. Temperatura wyniesie minimalnie od -2/-1 st. C na Podlasiu, przez 2-3 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach na zachodzie osiągnie do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek, 11.04

Piątek przyniesie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy i zachodzie kraju. Na wschodzie i południu kraju okresami spadnie deszcz do pięć l/mkw., na wschodzie początkowo jeszcze śnieg z deszczem. Na pozostałym obszarze kraju okresami możliwy jest słabszy deszcz do dwóch l/mkw. Temperatura wyniesie od 5-6 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, 9-10 st. C w centrum kraju, do 13-14 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach na zachodzie osiągnie do 50 km/h.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie około 80 procent. W całym kraju będzie chłodno, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno z opadami deszczu - taka pogoda czeka nas w nocy w Warszawie. Temperatura spadnie do 1 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie w piątek możemy spodziewać się zachmurzenia dużego, a okresami - deszczu. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 994 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Sopocie, Gdyni i Gdańsku zapowiada się pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem. Temperatura spadnie do 3 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie w piątek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie okaże się duże z większymi przejaśnieniami, do południa okresami może padać deszcz. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu nocą będzie pochmurno z przejaśnieniami, okresami popada słaby deszcz. Temperatura spadnie do 4 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami czeka nas w piątek w Poznaniu, okresami spadnie słaby deszcz. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 999 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą będzie pochmurno z przejaśnieniami, okresami spadnie słaby deszcz. Temperatura we Wrocławiu spadnie do 5 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie duże, okresami deszcz czeka nas w piątek we Wrocławiu. Temperatura wzrośnie do 13 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 996 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem. Temperatura spadnie do 2 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek zachmurzenie w Krakowie okaże się duże, okresami spadnie deszcz. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 983 hPa.

Warunki drogowe w piątek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl