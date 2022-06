Pogoda na jutro. Nawet 36 stopni na termometrach. W części kraju burzowo

Prognoza na noc 30.06/1.07

W nocy na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Kujawach będzie pochmurno z deszczem, pojawią się też wieczorne, zanikające burze. Będą im towarzyszyć opady rzędu 10-40 litrów wody na metr kwadratowy i burzowe porywy wiatru do 60-90 kilometrów na godzinę. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 22 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie na ogół słaby, zmienny, z przewagą południowo-wschodniego i wschodniego.