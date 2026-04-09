Pogoda na jutro - piątek, 10.04. W nocy mróz ściśnie w całym kraju

Pogoda na jutro, czyli na piątek, 10.04. W nocy w całym kraju temperatura spadnie poniżej zera stopni. Dzień przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, miejscami będzie się chmurzyć i padać.

W nocy na południowym wschodzie kraju będzie jeszcze pochmurno z postępującymi od północy przejaśnieniami. W pozostałych regionach spodziewane są rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie od -5/-4 stopni Celsjusza miejscami na północy i północnym wschodzie do -3/-2 st. C na pozostałym obszarze kraju i -1 st. C nad samym morzem. Wiatr północno-wschodni i wschodni, okaże się słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - piątek, 10.04

Piątek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, tylko na wschodzie, południu oraz południowym zachodzie okresami będzie ono duże. Poza tym na Ziemi Lubuskiej i na zachodzie Dolnego Śląska możliwy jest słaby deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 7 st. C na Podkarpaciu, przez 9-10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje północno-wschodni wiatr, skręcający od zachodu na południowo-zachodni. Będzie on słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 do 70 procent. W prawie całym kraju odczujemy komfort termiczny, chłodno będzie tylko we wschodniej części Polski. Warunki biometeo będą neutralne, tylko na krańcach zachodnich niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek w Warszawie spodziewane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Termometry wskażą maksymalnie 10 st. C. Wiatr północny skręcający na południowo wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie dość pogodna. Na termometrach zobaczymy -3 st. C. Wiatr północno-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1024 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni, Sopotu czeka pogodny piątek. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Wiatr wschodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1021 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na piątek w Poznaniu prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura sięgnie maksymalnie 11 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Wiatr wschodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Na termometrach będzie maksymalnie 12 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie zachmurzenie okaże się duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr północno-wschodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i małe. Termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 991 hPa.

Czytaj także:
Gołębie
System nawigacji tych ptaków jest lepszy niż GPS
Ciekawostki
Ciepło, wiosna, słońce
Temperatura wkrótce poszybuje. Jak ciepło się zrobi
Prognoza
2026-04-08-1511-TELE5_910214_X039-VARIOS_LLUVIAS_Y_DESCENSO_DE_TEMPERATURAS-0001
Robi się niespokojnie. Załamanie pogody ogarnia część Hiszpanii
Świat
zakaz-spacerów-w-pobliżu-Bomunsan
"Wykopał dół w swoim wybiegu i uciekł"
Świat
Kiedy zrobi się naprawdę ciepło?
Kiedy nastąpi wybuch wiosny? To pokazują modele
Arleta Unton-Pyziołek
Przymrozek, zimno, mróz, niska temperatura
Bez czapki, szalika i rękawiczek ani rusz. Ostrzeżenia IMGW
Statek Orion na zdjęciu naukowców Obserwatorium Astronomicznego UW
Orion na tle Drogi Mlecznej. Niezwykłe zdjęcie Polaków
Świat
Wiosna, przymrozek
Quirin znad Rosji mocno schłodził Polskę. Najzimniej tam, gdzie nikt się nie spodziewał
Akcja ratunkowa niedaleko miejscowości Marengo w USA
Wrócił do domu po dramatycznej akcji ratunkowej
Świat
Aligator w jednym z domów na Florydzie
Myślał, że to włamywacz. Do jego domu wtargnął aligator
Świat
Mróz
Alarmy IMGW w 16 województwach. Miejscami spadnie śnieg
Prognoza
Noc, mróz, przymrozek
Lokalnie pojawią się zimowe opady
Prognoza
Prognozowane opady
Przygotowują się na uderzenie kolejnej burzy. Wydano alerty
Świat
Noc, mróz, przymrozek
Nocą ściśnie lekki mróz, w górach spadnie śnieg
Prognoza
Flabelligera sp. z rodziny Flabelligeridae
Znikną, zanim naukowcy zdążą je wszystkie odkryć
Nauka
Martwy delfin w Jarszewku
"Stan ciała nie mógł nam nic powiedzieć o przyczynach śmierci"
Peanut stracił prawie cały nos
Stracił prawie cały nos. "Byliśmy zdruzgotani"
Świat
Chłodno, śnieg, deszcz
Quirin przyniesie jeszcze więcej chłodu. W części Polski spadnie śnieg
Obszar lasów namorzynowych Hara w Iranie
To może być największa katastrofa ekologiczna od 1990 roku
Świat
Ciepły, słoneczny dzień w Londynie, 07.04.2026
Europa podzielona. U nas chłód, na zachodzie 30 stopni
Zdjęcie powierzchni Księżyca wykonane przez załogę statku Orion
Astronauci wracają do domu. Mają wsparcie z Polski
Nauka
Osuwisko w miejscowości Petacciato we Włoszech
Osuwisko sparaliżowało włoskie wybrzeże
Świat
Deszcz ze śniegiem
Lokalnie popada śnieg z deszczem, może zagrzmieć
Prognoza
Earhtset, Ziemia chowająca się za Księżycem
57 lat różnicy, dwa wyjątkowe zdjęcia Ziemi i Księżyca
Świat
Przemarsz wilka w promieniach słońca
Wilk przechadza się w promieniach słońca. Zobacz nagranie
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Noc z alarmami IMGW w 11 województwach
Prognoza
Deszcz, noc
Jednym noc przyniesie opady, innym - lekki mróz
Prognoza
Skutki powodzi w Dagestanie
Jedna powódź za drugą. Nie żyje sześć osób
Świat
Przebiśniegi, kwiaty, deszcz, wiosna
Wyż będzie się rozpychał coraz bardziej. Czy zrobi się cieplej?
Prognoza
Księżyc zaćmiewający Słońce
"Coś spektakularnego". NASA pokazała zdjęcia Księżyca
Świat
