Pogoda na jutro - piątek, 10.04. W nocy mróz ściśnie w całym kraju

W nocy na południowym wschodzie kraju będzie jeszcze pochmurno z postępującymi od północy przejaśnieniami. W pozostałych regionach spodziewane są rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie od -5/-4 stopni Celsjusza miejscami na północy i północnym wschodzie do -3/-2 st. C na pozostałym obszarze kraju i -1 st. C nad samym morzem. Wiatr północno-wschodni i wschodni, okaże się słaby i umiarkowany.

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek, 10.04

Piątek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, tylko na wschodzie, południu oraz południowym zachodzie okresami będzie ono duże. Poza tym na Ziemi Lubuskiej i na zachodzie Dolnego Śląska możliwy jest słaby deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 7 st. C na Podkarpaciu, przez 9-10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje północno-wschodni wiatr, skręcający od zachodu na południowo-zachodni. Będzie on słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 do 70 procent. W prawie całym kraju odczujemy komfort termiczny, chłodno będzie tylko we wschodniej części Polski. Warunki biometeo będą neutralne, tylko na krańcach zachodnich niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek w Warszawie spodziewane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Termometry wskażą maksymalnie 10 st. C. Wiatr północny skręcający na południowo wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie dość pogodna. Na termometrach zobaczymy -3 st. C. Wiatr północno-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1024 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni, Sopotu czeka pogodny piątek. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Wiatr wschodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1021 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na piątek w Poznaniu prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura sięgnie maksymalnie 11 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Wiatr wschodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Na termometrach będzie maksymalnie 12 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie zachmurzenie okaże się duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr północno-wschodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i małe. Termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 991 hPa.

