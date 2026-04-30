Prognoza Pogoda na jutro - piątek, 1.05. Pierwszy dzień maja pod znakiem słonecznej aury Arleta Unton-Pyziołek

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W nocy czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie, na wschodzie i południu kraju okresami duże. Temperatura minimalna wyniesie od 0-1 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Warmii, przez 4 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy i zachodu.

Pogoda na jutro - piątek, 1 maja

Piątek, czyli pierwszy dzień majówki, przyniesie w zachodniej i północnej części kraju słoneczną aurę. W pozostałych regionach pojawi się więcej chmur, a na Podkarpaciu możliwy jest słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Pogórzu Karpackim, przez 19 st. C w centrum kraju, do 22-23 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 do ponad 60 procent. W prawie całym kraju odczujemy komfort termiczny, tylko na zachodzie będzie ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, które są spodziewane nad ranem. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Rano i przed południem pojawi się w Warszawie trochę chmur, później zapanuje słoneczna aura. Termometry wskażą maksymalnie 19 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie dopisze pogodna aura. Temperatura minimalna osiągnie 3 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1027 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy 20 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie 1026 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pogodnie. Termometry wskażą 3 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka słoneczny piątek. Słupki rtęci pokażą 21 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na piątek prognozuje się we Wrocławiu słoneczną aurę. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 22 st. C. Wiatr północny, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie będzie pochmurny z przejaśnieniami, pod wieczór rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiać z północy. Ciśnienie bez zmian, w południe osiągnie 1000 hPa.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl