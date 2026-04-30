Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - piątek, 1.05. Pierwszy dzień maja pod znakiem słonecznej aury

|
Pogodnie, słonecznie
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na piątek, 1.05. W nocy czeka nas zmienne zachmurzenie - od małego po okresami duże. W dzień w wielu regionach kraju będzie słonecznie.

W nocy czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie, na wschodzie i południu kraju okresami duże. Temperatura minimalna wyniesie od 0-1 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Warmii, przez 4 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy i zachodu.

Klatka kluczowa-400694
Pogoda na jutro - piątek, 1 maja

Piątek, czyli pierwszy dzień majówki, przyniesie w zachodniej i północnej części kraju słoneczną aurę. W pozostałych regionach pojawi się więcej chmur, a na Podkarpaciu możliwy jest słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Pogórzu Karpackim, przez 19 st. C w centrum kraju, do 22-23 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 do ponad 60 procent. W prawie całym kraju odczujemy komfort termiczny, tylko na zachodzie będzie ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Klatka kluczowa-400886
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, które są spodziewane nad ranem. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Rano i przed południem pojawi się w Warszawie trochę chmur, później zapanuje słoneczna aura. Termometry wskażą maksymalnie 19 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie dopisze pogodna aura. Temperatura minimalna osiągnie 3 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1027 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy 20 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie 1026 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pogodnie. Termometry wskażą 3 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka słoneczny piątek. Słupki rtęci pokażą 21 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na piątek prognozuje się we Wrocławiu słoneczną aurę. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 22 st. C. Wiatr północny, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie będzie pochmurny z przejaśnieniami, pod wieczór rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiać z północy. Ciśnienie bez zmian, w południe osiągnie 1000 hPa.

Klatka kluczowa-400763
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/TOMS KALNINS

Udostępnij:
Tagi:
pogoda prognoza pogody majówka
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Monety
Tysiące monet z epoki wikingów. "Znalezisko życia"
Ciekawostki
Bielsko-Biała
Urodzinowa trasa TVN24. Co przyniesie aura w sobotę
Prognoza
AdobeStock_1456756249
Ponad 25 stopni. Gdzie będzie najcieplej
Prognoza
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Alarmy w ośmiu województwach
Prognoza
Po przejściu tornada pies spędził 44 godziny pod gruzami
"Pomyślałam, że mogę jej już nigdy nie zobaczyć"
Świat
Przymrozek, Ornontowice (Śląskie)
Lodowaty poranek. Poniżej -15 stopni przy gruncie
Prognoza
Pogoda na maj. Prognozowana suma opadów do połowy miesiąca
Pogoda na maj. To, co widać w prognozach, przyprawia o zawrót głowy
Arleta Unton-Pyziołek
Las ogień
Alert RCB dla kilkunastu powiatów
Asteroida w pobliżu Ziemi
Gdyby w nas uderzyła, zniszczyłaby miasto. Niebawem przeleci obok Ziemi
Ciekawostki
Przez Bengaluru w Indiach przetoczyła się potężna burza
Zawaliła się ściana szpitala. Nie żyje siedem osób
Świat
Przymrozki, zimno, mróz
Poranek z przymrozkami. Gdzie ostrzega IMGW
Prognoza
Ciepło, słońce, wiosna, pogodnie
Czeka nas pogodny, miejscami dość ciepły dzień
Prognoza
Noc, mróz, przymrozek
W nocy temperatura znów spadnie poniżej zera
Prognoza
Pożar na poligonie wojskowym w okolicach 't Harde w Holandii
Pożar na poligonie wojskowym, alert dla mieszkańców
Świat
Humbak Timmy na barce
Timmy zmierza na Morze Północne. Jego los pozostaje niepewny
Świat
kobra shutterstock_1280129878
Turysta oglądał pokaz węży, nie żyje
Świat
Wiosna, słonecznie, ciepło
Diametralna zmiana w pogodzie na majówkę
Prognoza
Grad w Springfield w Missouri
Grad tak ogromny, że rozbijał szyby. Nagranie
Świat
Pierwszy orangutan przekracza most linowy w powiecie Pakpak Bharat w Indonezji
"Czekaliśmy na ten moment". Pierwsze takie nagranie
Świat
Fiord Hornsund na Spitsbergenie
"Bardziej czerwiec niż kwiecień". Polacy nie mogą dotrzeć na stację polarną
Świat
Krzesanica
Zagraniczni turyści utknęli w Tatrach. TOPR ratował ich w nocy
Przymrozek, zimno, mróz, szron na trawie
"Pompy tłoczące" arktyczne powietrze. Gdzie rano było najzimniej
Prognoza
Przymrozki
Poranek na żółto w całej Polsce. IMGW ostrzega
Lekki śnieg, wiosna
Lokalnie pojawią się zimowe opady
Prognoza
Zagrożenie pożarowe w lasach, ogień, susza
"Apelujemy o bardzo rozsądne, ostrożne zachowanie podczas majówki"
Upał w Indiach. Tak chłodzą słonie
Żar leje się z nieba. Tak chłodzą słonie
Świat
Śnieg, noc
Noc z przenikliwym zimnem. Możliwy śnieg
Prognoza
Wieloryb
Timmy na barce. Trwa akcja ratownicza
Świat
Wulkan Methana
Miał być uśpiony przez sto tysięcy lat. Teraz odkryto prawdę
Ciekawostki
Homar chimera
Prawie trafił na talerz. To okaz jeden na pięćdziesiąt milionów
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom