Pogoda na jutro - piątek 09.06. Niebezpieczne zjawiska w wielu regionach

Pogoda na jutro. Piątek 09.06 będzie gorącym i przeważnie słonecznym dniem w północnej i zachodniej Polsce. Na pozostałym terenie kraju dzień zapowiada się ciepło i burzowo.

W nocy w północnej i zachodniej części kraju będzie pogodnie. W pozostałych regionach pojawią się opady deszczu rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie, zwłaszcza na Górnym Śląsku i w Małopolsce możliwe są burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Pogoda na piątek 09.06

Dzień na Suwalszczyźnie, Warmii, Mazurach, Pomorzu Gdańskim, Kujawach, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na pozostałym obszarze Polski będzie ono duże z opadami deszczu do 10 l/mkw. Wystąpią też burze, podczas których spadnie 10-30 l/mkw., wiatr rozpędzi się w porywach do 60-80 km/h, możliwy jest też grad.

Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Podkarpaciu do 29 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z kierunku wschodniego wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w piątek sięgnie 70-90 procent. Na północy i zachodzie kraju będzie odczuwalne gorąco, mieszkańcy pozostałych regionów odbiorą pogodę jako ciepłą i parną. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 1017 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W piątek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni również będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1018 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie duże zachmurzenie z opadami deszczu i burzami. Temperatura spadnie minimalnie do 15 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa również w piątek powinni spodziewać się duże zachmurzenia, opadów deszczu i burz. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 983 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 13 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie zacznie się słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie będzie stopniowo rosnąć aż do wystąpienia opadów deszczu. Możliwa jest też burza. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na noc dla Wrocławia prognozowany jest stopniowy wzrost zachmurzenia. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu i burzami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1004 hPa.

