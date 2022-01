Pogoda na jutro - piątek 07.01. W wielu miejscach pokaże się słońce

Pogoda na jutro. Piątek będzie chłodniejszy niż ostatnie dni, za to w niektórych miejscach kraju słoneczny. Opady deszczu ze śniegiem synoptycy przewidują tylko dla północno-zachodniej części kraju i to pod koniec dnia.

W nocy oraz za dnia na pogodę będzie wpływać pogodny, ale za to chłodny układ wysokiego ciśnienia, który przemieści się znad Austrii, przez Węgry i Rumunię, w kierunku Mołdawii. Pogodna aura nie potrwa jednak długo, ponieważ w piątek wieczorem Polska od zachodu zacznie się stopniowo dostawać w zasięg niżu niosącego pochmurne niebo, choć łagodniejsze powietrze.

Noc upłynie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Będzie się jednak wypogadzać, aż do bezchmurnego nieba. Jedynie na wschodzie w pierwszej części nocy okresami zachmurzenie będzie duże ze słabymi przelotnymi opadami śniegu poniżej 1 centymetra. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Podlasiu i Suwalszczyźnie do -2 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na piątek 07.01

Dzień zapowiada się z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. W południowej i południowo-wschodniej części kraju będzie słonecznie, a na północnym zachodzie i zachodzie w ciągu dnia stopniowo nastąpi wzrost zachmurzenia do całkowitego. W godzinach popołudniowych w rejonie Niziny Szczecińskiej możliwe są opady deszczu ze śniegiem, o sumie poniżej 3 litrów wody na metr kwadratowy.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum, do 2 st. C w pasie zachodnim kraju. Z kierunku południowego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie 50-70 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne, jedynie na krańcach północno-zachodnich będą neutralne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Początkowo zachmurzenie duże, następnie rozpogodzenia do zachmurzenia umiarkowanego i małego. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, słabnący w ciągu nocy. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie małe, przejściowo umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1006 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Początkowo zachmurzenie umiarkowane, następnie zmniejszające się do małego. Temperatura spadnie minimalnie do -2 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, słabnący w ciągu nocy. Ciśnienie stabilne, o północy osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie duże. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1015 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Bezchmurnie, nad ranem zachmurzenie przejściowo umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Powieje południowo, słaby wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do -4 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni skręcający na południowy, umiarkowany, słabnący w ciągu nocy. Ciśnienie o północy osiągnie 1006 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Powieje południowy, słaby wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Początkowo zachmurzenie duże z przelotnymi opadami śniegu, w drugiej części nocy rozpogodzenia do zachmurzenia umiarkowanego. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiatr będzie zachodni, początkowo umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-50 kilometrów na godzinę, słabnący w ciągu nocy. Ciśnienie stabilne, o północy osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Powieje słaby wiatr, ze zmiennych kierunków. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie spadać.

