Pogoda na jutro, czyli na piątek 07.02. W nocy w prawie całej Polsce zapanuje mróz- lokalnie temperatura spadnie poniżej -6 stopni Celsjusza. Wystąpią także opady mżawki i deszczu ze śniegiem. Dzień początkowo będzie pochmurny, ale po południu niebo nad częścią regionów zacznie się przejaśniać.

W przeważającej części kraju noc zapowiada się pochmurno z licznymi silnymi zamgleniami, lokalnymi mgłami oraz okresowymi słabymi opadami deszczu lub mżawki ze śniegiem. Rozpogodzenia mogą pojawiać się przejściowo w rejonie Pomorza i częściowo Kujaw i Warmii. Miejscami, szczególnie w pasie wschodnim, mogą pojawiać się oblodzenia nawierzchni.

Temperatura w nocy wyniesie minimalnie od -4 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju, przez -1 st. C w centrum do 1 st. C na Pomorzu Gdańskim. Lokalnie, szczególnie na krańcach wschodnich i w rejonach podgórskich, termometry pokażą poniżej -6 st. C. Powieje głównie północno-wschodni wiatr, przechodzący na wschodzie we wschodni, słaby do umiarkowanego.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek 07.02

W piątek rano niebo nad Polską będzie pochmurne. Wystąpią silne zamglenia i mgły, a punktowo popada słaby deszcz lub mżawka ze śniegiem. W ciągu dnia pochmurna aura z opadami utrzyma się na zachodzie. Stopniowa poprawa pogody nadciągnie od południowego wschodu w stronę centrum. Tam w drugiej części dnia nie będzie padać, a niebo się rozpogodzi.

Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na północnym wschodzie Polski, przez 2 st. C w centrum kraju do 3 st. C na zachodzie. Rano na mokrych nawierzchniach mogą utrzymywać się oblodzenia. Wschodni i południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach sięgający do 40-50 kilometrów na godzinę. W nocy z piątku na sobotę wystąpić mogą lokalne spadki temperatury poniżej -8 st. C.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 60 procent na południowym wschodzie do ponad 90 procent na północnym zachodzie. We wszystkich regionach odczujemy chłód. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne w zachodniej Polsce i neutralne na wschodzie. W centrum mają stopniowo przechodzić z niekorzystnych w neutralne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurno. Wystąpią silne zamglenia, okresowo może słabo padać mżawka lub deszcz ze śniegiem. Opady mogą być marznące. Termometry minimalnie wskażą -1 st. C. Wiatr, zmienny do południowo-wschodniego, będzie słaby. O północy na barometrach zobaczymy 1026 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątkowy poranek będzie w Warszawie pochmurny z zamgleniami i słabymi opadami. W ciągu dnia niebo ma się stopniowo przejaśniać. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. W południe barometry pokażą 1029 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie w nocy zapanuje duże zachmurzenie. Spodziewane są rozpogodzenia, ale także zamglenia i słabe opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy 1 st. C. Powieje umiarkowany, okresowo dość silny, północny i północno-wschodni wiatr. Ciśnienie osiągnie o północy 1042 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny piątek. Rano popada przelotny deszcz ze śniegiem, mogą wystąpić zamglenia. W ciągu dnia termometry wskażą do 3 st. C. Północno-wschodni i północny wiatr będzie umiarkowany, okresowo z dość silnymi podmuchami. Na barometrach zobaczymy w południe 1042 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurna i mglista noc prognozowana jest w Poznaniu. Nad ranem może słabo padać deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr z północnego wschodu okaże się słaby. O północy barometry wskażą 1030 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu upłynie pod znakiem chmur, zamgleń oraz słabych, przelotnych opadów deszczu ze śniegiem. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 3 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków wschodnich. W południe ciśnienie wyniesie 1027 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc przyniesie zachmurzone niebo i zamglenia. Termometry pokażą minimalnie 0 st. C. Z kierunków północnych powieje słaby wiatr. Na barometrach zobaczymy o północy 1025 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu piątkowy poranek okaże się mglisty, a w dzień zapanują chmury i słabe, przelotne opady śniegu z deszczem. Temperatura wzrośnie w ciągu dnia do 3 st. C. Wiatr ze wschodu i południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 1023 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie zapanuje pochmurne niebo. Wystąpią zamglenia, okresowo popada deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Na termometrach zobaczymy minimum -2 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby. Ciśnienie o północy osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek rano w Krakowie spodziewane jest pochmurne niebo, słaby śnieg z deszczem i zamglenia. Później opady ustaną, a niebo częściowo się przejaśni. Termometry wskażą do 2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków wschodnich. W południe na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

Warunki drogowe w piątek tvnmeteo.pl

