Pogoda na jutro - piątek 06.10. W nocy miejscami tylko 6 stopni, w dzień będzie mocno wiać

Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach na północy i wschodzie kraju osiągnie prędkość 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na piątek 06.10

Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w środkowych regionach, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego powieje umiarkowanie, okresami dość silnie. W porywach na północy i zachodzie kraju osiągnie prędkość 50-70 km/h, w górach natomiast do 90 km/h.