Pogoda na jutro - piątek 05.11. Opady deszczu w niektórych regionach, wiatr się uspokoi

Pogoda na jutro. W piątek front atmosferyczny na północy i zachodzie kraju będzie jeszcze dawał o sobie znać, dlatego tam należy spodziewać się deszczu. Na pozostałym obszarze kraju nie powinno padać. Termometry wskażą maksymalnie do 12 stopni Celsjusza.

W nocy zachmurzenie będzie duże. Na Roztoczu, Podkarpaciu i w zachodniej części kraju wystąpią opady deszczu o sumie do 20 litrów na metr kwadratowy. We wschodnich regionach będzie na ogół bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, przeważnie z kierunku południowo-zachodniego. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na piątek 05.11

Dzień upłynie z dużym zachmurzeniem, choć możliwe są niewielkie przejaśnienia. Na północy i na zachodzie kraju pojawią się opady deszczu. W ciągu 12 godzin spadnie do 10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w piątek 05.11

Wilgotność powietrza w ciągu dnia będzie wysoka, na dużym obszarze kraju przekraczając 90 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 50-80 km/h, południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 997 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1011 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie duże. Temperatura spadnie minimalnie do 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 984 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie duże. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 990 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno i opady deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 60-80 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie duże z opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1007 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura spadnie minimalnie do 5 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Na ogół pochmurnno, możliwe niewielkie przejaśnienia. Około południa niewykluczone słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1003 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno i opady deszczu z sumą powyżej 10 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 50-80 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno z opadami deszczu do 1-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1004 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl