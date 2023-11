Pogoda na jutro - piątek 03.11. Będzie porywiście wiać i obficie padać

Pogoda na jutro. Piątek 03.11 będzie deszczowy i wietrzny w całym kraju. Najsilniej, w porywach przekraczając 100 kilometrów na godzinę, będzie wiać w górach. Termometry pokażą od 11 do 16 stopni Celsjusza.

W ciągu najbliższej doby Polska będzie zasięgu rozległego, głębokiego niżu Ciaran z centrum nad Morzem Północnym, ze strefą pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego, przemieszczającego się już od godzin wieczornych znad zachodnich regionów w głąb kraju - informuje synoptyk tvnnmeteo.pl Damian Zdonek.

Jak wyjaśnia, "z uwagi na fakt, że centrum cyklonu znajdować się będzie około tysiąca kilometrów od naszego kraju, to zjawiska mu towarzyszące nie będą tak gwałtowne i niebezpieczne jak to miało miejsce w nocy ze środy na czwartek i w czwartek wybrzeży Francji", gdzie porywy wiatru osiągały wartość 160 kilometrów na godzinę, ulewom towarzyszyły burze z opadami gradu.

Pogoda na noc z czwartku na piątek 02/03.11

W nocy będzie pochmurno z opadami deszczu rzędu 2-10 litrów wody na metr kwadratowy na zachodzie kraju. Częściowo w centrum również popada, ale słabiej, do 1-2 l/mkw. Dość pogodnie będzie jedynie we wschodnich regionach.

Temperatura minimalna wyniesie od 4-5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11-12 st. C na Śląsku. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego będzie umiarkowany, w porywach dość silny, osiągając 40-60 kilometrów na godzinę, jednak miejscami na południowych krańcach Polski może rozpędzać się do wyższych prędkości, przed czym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na piątek 03.11

Dzień zapowiada się pochmurno z opadami deszczu o sumie 5-15 l/mkw. w całym kraju. W drugiej części dnia możliwe są rozpogodzenia na krańcach zachodnich oraz nad ranem na północnym-wschodzie Polski.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11-12 st. C na północy i zachodzie do 15-16 st. C na południu i wschodzie. Wiatr w większości kraju będzie umiarkowany i dość silny, porywisty, osiągający do 50-70 km/h, tylko w górach bardzo silny, rozwijając w porywach prędkość powyżej 100 km/h. Powieje z kierunku południowo-wschodniego, od zachodu skręcając na zachodni.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w piątek znajdzie się na poziomie 70-90 procent. Mieszkańcy wszystkich regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie duże wzrastające do całkowitego. Nad ranem możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9-10 st. C Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 983 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie zapowiada się pochmurno z opadami deszczu, zwłaszcza w drugiej części dnia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13-14 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 977 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Na noc dla Gdyni, Sopotu i Gdańska prognozowane jest duże zachmurzenie wzrastające do całkowitego z opadami deszczu w drugiej części nocy. Temperatura spadnie minimalnie do 9-10 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni powinni spodziewać się pochmurnego piątku z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 11-12 st. C. Powieje dość silny, porywisty, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 977 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu zachmurznie będzie duże wzrastające do całkowitego z opadami deszczu w drugiej części nocy. Temperatura minimalna wyniesie 11-12 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12-13 st. C. Powieje dość silny, porywisty, południowo-wschodni, po południu umiarkowany wiatr, z zachodu. Ciśnienie w południe spadnie do 977 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie duże zachmurzenie, które będzie wzrastać do całkowitego. Pojawią się opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 12-13 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w piątek powinni spodziewać się pochmurnej aury z opadam deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 12-13 st. C. Nad ranem powieje dość silny, porywisty, południowo-wschodni wiatr, który będzie słabnąć w ciągu dnia i skręcać w kierunku zachodnim. Ciśnienie w południe spadnie do 977 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc dla Krakowa prognozowane jest duże zachmurzenie wzrastające do całkowitego. W drugiej części nocy możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9-10 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13-14 st. C Początkowo powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-wschodni wiatr, który w ciągu dnia będzie słabnąć i skręcać w kierunku zachodnim. Ciśnienie w południe spadnie do 977 hPa.

