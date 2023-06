Pogoda na jutro - piątek 02.06. Więcej chmur, chłodniej i możliwy deszcz

Noc na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pogodnie. Na północy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a lokalnie pojawią się słabe i przelotne opady deszczu poniżej 2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 6-7 stopni Celsjusza na północy do 9-11 st. C w południowych regionach. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni, na północy umiarkowany, skręcający na północny.

Pogoda na piątek 02.06

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C w Trójmieście i 16 st. C na Suwalszczyźnie oraz Warmii i Mazurach, przez 18 st. C w centralnej Polsce, do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, północny wiatr, na północy i wschodzie w porywach rozpędzi się do 40-50 kilometrów na godzinę.