Pogoda na jutro, czyli na piątek 01.08. W zdecydowanej większości kraju będzie pochmurno. Wystąpią również przelotne opady deszczu oraz lokalne burze z silnym wiatrem. W ciągu dnia termometry maksymalnie pokażą do 25 stopni Celsjusza.

W nocy wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże, a na zachodzie, północy i wschodzie kraju okresami spadnie deszcz - do 5 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie pojawią się gasnące burze. Termometry pokażą od co najmniej 10-11 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubelskiej i w Wielkopolsce. Powieje wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek 01.08

W piątek prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami popada do 5-10 l/mkw. Miejscami na północy i południu kraju pojawią się burze z opadami do 20 l/mkw. Opady nie wystąpią jedynie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Maksymalna temperatura nie przekroczy 20-21 st. C na Pomorzu Zachodnim, Warmii i Suwalszczyźnie, 22 st. C w centrum kraju i 25 st. C na Pogórzu Karpackim. Nadciągnie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. W burzy powieje silniej - do 70-90 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody w piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Najwyższa wilgotność powietrza będzie na zachodzie. Wyniesie ona tam powyżej 80 procent. Im dalej na wschód, tym wilgotność będzie niższa. Zmienna i momentami deszczowa pogoda sprawi, że w całej Polsce warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Początkowo może wystąpić przelotny deszcz. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 13 st. C. Powieje wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy osiągając wartość 999 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek również będzie pochmurno. W Warszawie zachmurzenie okaże się kłębiaste i duże. Po południu okresami spadnie deszcz. Maksymalna temperatura nie przekroczy 24 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągając wartość 996 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocne niebo nad Gdańskiem, Gdynią, Sopotem będzie pochmurne z przejaśnieniami. Spadnie przelotny deszcz. Termometry pokażą co najmniej 12 st. C. Powieje wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy osiągając wartość 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie spodziewane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami popada, może również wystąpić burza. Maksymalna temperatura nie przekroczy 22 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny. Ciśnienie będzie spadać i w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Okresami spadnie słaby deszcz. Minimalna temperatura wyniesie 14 st. C. Nadciągnie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy osiągając wartość 999 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W ciągu dnia w Poznaniu prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami spadnie deszcz. Maksymalna temperatura wyniesie 22 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie wartość 997 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Niebo nad Wrocławiem będzie pochmurne z większymi przejaśnieniami. Niewykluczone są słabe opady deszczu. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 12 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy osiągnie wartość 997 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek we Wrocławiu pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami spadnie deszcz, może również wystąpić burza. Maksymalna temperatura nie przekroczy 22 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. W burzy będzie on silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie w nocy będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Minimalna temperatura wyniesie 11 st. C. Nadciągnie wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy osiągając wartość 987 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie w ciągu dnia prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami popada. Może wystąpić również burza. Maksymalna temperatura nie przekroczy 24 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 984 hPa.

Warunki drogowe w piątek tvnmeteo.pl

