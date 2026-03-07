Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szykuje się pogodna noc. Zachmurzenie będzie od małego na południu i wschodzie do umiarkowanego, przejściowo dużego na północy i zachodzie. Temperatura minimalna wyniesie od -4/-2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez -1/0 st. C w centrum, do 1-2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby.

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela, 8.03

Niedziela będzie pogodna i słoneczna - jedynie na zachodzie wystąpi umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11-12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13-14 st. C w centrum, do 15-16 st. na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słabo z południowego wschodu.

Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie około 50 procent w całej Polsce. W większości kraju poczujemy komfort termiczny, a na południowym zachodzie będzie nam ciepło. Pogoda korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Temperatura spadnie do -2/-1 st. C. Da się odczuć słaby wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1017 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela przyniesie mieszkańcom Warszawy pogodną i słoneczną aurę. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 12-13 st. C. Powieje słabo z południowego wschodu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe obniży się do 1020 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura wyniesie co najmniej 0-1 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby. Ciśnienie wzrasta, o północy osiągnie 1030 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela w Trójmieście zapowiada się pogodnie i słonecznie. Temperatura wzrośnie do 12-13 st. C. Powieje słaby wiatr z południa. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe obniży się do 1032 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie dość pogodnie. Temperatura nie spadnie poniżej 0-1 st. C. Zaznaczy się słaby wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się pogodnej aury. Termometry pokażą maksymalnie 13-14 st. C. Powieje słabo z południowego wschodu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe obniży się do 1019 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna. Temperatura spadnie do -2/-1 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby. Ciśnienie wzrasta, o północy osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela przyniesie we Wrocławiu dość pogodną aurę. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 14-15 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe obniży się do 1015 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pogodnie. Temperatura wyniesie co najmniej -3/-1 st. C. Odczuwalny będzie słaby wiatr ze wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pogodna niedziela. Temperatura osiągnie maksymalnie 12-13 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe obniży się do 1003 hPa.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl