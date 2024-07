Na termometrach zobaczymy minimalnie od 12 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Mazowszu i miejscami na wschodzie. Wiatr powieje z kierunków południowych i zachodnich, będzie umiarkowany, okresami dość silny, w burzach - silny, rozpędzając się do 80-100 kilometrów na godzinę.