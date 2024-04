Pogoda na noc i niedzielę 7.04. W nocy pojawią się miejscami mgły ograniczające widzialność do kilkuset metrów. W dzień dopisze słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

Przed nami pogodna noc. Miejscami na Pomorzu, Mazurach, Warmii, Podlasiu i Mazowszu mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 100-300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, przeważnie z kierunków południowych.