Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 7.09. W nocy w niektórych rejonach kraju popada i zagrzmi, w innych pojawią się zamglenia i mgły. Dzień przyniesie pochmurną aurę.

W nocy na południu i zachodzie kraju wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Lokalnie nad ranem prognozowane są silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200-600 metrów. Na wschodzie oraz północnym wschodzie będzie pochmurno z opadami deszczu rzędu 2-10 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie mogą pojawić się też burze z intensywnymi opadami deszczu do 30 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 8-9 stopni Celsjusza na zachodzie Polski do 14-16 st. C na wschodzie kraju. Powieje słabo z północnego zachodu.

Pogoda na jutro - niedziela, 7.09

Niedzielny poranek będzie na ogół pochmurny. Na zachodzie spodziewane są zamglenia i mgły, a na północy i wschodzie - opady deszczu z możliwą burzą. W ciągu dnia, po zaniku porannych mgieł, na zachodzie się rozpogodzi i nie powinno padać. Na pozostałym obszarze kraju będzie pochmurno z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu na północy i północnym wschodzie rzędu 1-5 l/mkw. Lokalnie możliwe są burze, podczas których spadnie 15-30 l/mkw. Termometry pokażą w całym kraju około 20-22 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny.

Wilgotność powietrza wyniesie od 50 do 90 procent. Mieszkańcy niemal całej Polski odczują komfort termiczny, jedynie na północy może być chłodno. Warunku biometeo będą korzystne na zachodzie i południowym zachodzie, niekorzystne na Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie oraz neutralne w reszcie kraju.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Może zagrzmieć. Temperatura spadnie do 14-15 st. C. Powieje słaby wiatr z zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela przywita mieszkańców stolicy pochmurną pogodą, ale w drugiej części dnia pojawią się rozpogodzeniami, a opady nie są spodziewane. Temperatura wyniesie maksymalnie 21-22 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie w południe osiągnie 1010 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurnie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą przynajmniej 13-14 st. C. Powieje umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1023 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Pierwsza część dnia w Trójmieście będzie pochmurna ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu, ale w drugiej części dnia się rozpogodzi. Może pojawić się burza. Termometry pokażą maksymalnie 20-21 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu będzie skręcać w kierunku północno-wschodnim. Ciśnienie w południe osiągnie 1022 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu zapanuje duże zachmurzenie, ale nie będzie padać. Nad ranem pojawią się silne zamglenia i mgły. Temperatura wyniesie maksymalnie 9-10 st. C. Powieje słabo z północnego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1013 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Za dnia w Poznaniu będzie pogodnie i bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21-22 st. C. Powieje słaby i zmienny wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1012 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu chmury zakryją niebo, ale nie powinno padać. Nad ranem wystąpią silne zamglenia i mgły. Minimalna temperatura wyniesie zaledwie 8-9 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W dzień we Wrocławiu będzie mniej chmur, a opady nie są prognozowane. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 21-22 st. C. Powieje słaby i zmienny wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1007 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie pojawi się sporo chmur, ale nie będzie padać. Temperatura spadnie do 11-12 st. C. Powieje słabo z zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie zacznie się pochmurnie, ale w drugiej części dnia można liczyć na przejaśnienia. Opady nie są spodziewane. Na termometrach pokaże się maksymalnie 20-21 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa i będzie spadać.

