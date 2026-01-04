Pogoda na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Na północy, zachodzie i w centrum kraju spodziewane są przelotne opady śniegu do 2-4 centymetrów, a na Pomorzu Wschodnim, Warmii, Mazurach, Podlasiu - do 5-8 cm. Po południu opady mają stopniowo zanikać. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, przez -2/-1 st. C w centrum kraju, do 0 st. C miejscami na południu. Wiatr zachodni i południowy, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę. Na północy może rozpędzać się do 70 km/h.

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 70 do 80 procent. W całym kraju odczujemy zimno. Warunki biometeo będą niekorzystne na północy i w centrum kraju, na południu - neutralne.

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurna niedziela z przejaśnieniami, poza tym przelotnie popada śnieg. Termometry wskażą maksymalnie -2 st. C. Wiatr południowo-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie lekko rośnie, w południe sięgnie 992 hPa.

Na niedzielę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozuje się pochmurną aurę z przejaśnieniami. Okresami popada też śnieg. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do -2 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie lekko rośnie, w południe osiągnie 1000 hPa.

Przed mieszkańcami Poznania pochmurna niedziela z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna sięgnie -1 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, w południe wyniesie 994 hPa.

Niedziela we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Ponadto pojawią się przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, w południe osiągnie 993 hPa.

Niedziela w Krakowie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Termometry wskażą maksymalnie 0 st. C. Wiatr południowo-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie lekko rośnie, w południe sięgnie 983 hPa.

