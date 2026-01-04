Logo TVN24
Pogoda na dziś - niedziela, 4.01. Będzie sypał śnieg, powieje też silny wiatr

Zima, śnieg
Pogoda na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. W niedzielę, 4.01, spodziewane są przelotne opady śniegu. Poza tym powieje silny wiatr, który w porywach może rozpędzać się do 70 kilometrów na godzinę.

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Na północy, zachodzie i w centrum kraju spodziewane są przelotne opady śniegu do 2-4 centymetrów, a na Pomorzu Wschodnim, Warmii, Mazurach, Podlasiu - do 5-8 cm. Po południu opady mają stopniowo zanikać. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, przez -2/-1 st. C w centrum kraju, do 0 st. C miejscami na południu. Wiatr zachodni i południowy, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę. Na północy może rozpędzać się do 70 km/h.

Klatka kluczowa-135776
Pogoda na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 70 do 80 procent. W całym kraju odczujemy zimno. Warunki biometeo będą niekorzystne na północy i w centrum kraju, na południu - neutralne.

Klatka kluczowa-135770
Warunki biometeo w biometeo
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurna niedziela z przejaśnieniami, poza tym przelotnie popada śnieg. Termometry wskażą maksymalnie -2 st. C. Wiatr południowo-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie lekko rośnie, w południe sięgnie 992 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na niedzielę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozuje się pochmurną aurę z przejaśnieniami. Okresami popada też śnieg. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do -2 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie lekko rośnie, w południe osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Przed mieszkańcami Poznania pochmurna niedziela z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna sięgnie -1 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, w południe wyniesie 994 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Ponadto pojawią się przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, w południe osiągnie 993 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Niedziela w Krakowie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Termometry wskażą maksymalnie 0 st. C. Wiatr południowo-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie lekko rośnie, w południe sięgnie 983 hPa.

Klatka kluczowa-135792
Warunki drogowe w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

pogodaprognoza pogodyŚniegZima
