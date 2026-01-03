Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - niedziela, 4.01. Temperatura w nocy wszędzie spadnie poniżej zera

AdobeStock_423143200
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na niedzielę, 4.01. Noc przyniesie w całym kraju mroźną aurę. W dzień ma sypać śnieg, a także mocno wiać. Wiatr w porywach może rozpędzać się do 70 kilometrów na godzinę.

W nocy będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Na zachodzie, północy i w centrum Polski pojawią się kolejne opady śniegu. Spadnie tam do 2-5 centymetrów. Lokalnie na Pomorzu, Warmii i Mazurach sypnie do 10 cm białego puchu. Temperatura minimalna wyniesie od -8/-6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez -4/-3 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-135741
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela, 4.01

Niedziela zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Na północy, zachodzie i w centrum kraju prognozowane są przelotne opady śniegu do 2-4 cm, a na Pomorzu Wschodnim, Warmii, Mazurach, Podlasiu - do 5-8 cm. Po południu opady mają stopniowo zanikać. Termometry wskażą maksymalnie od -3 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez -2/-1 st. C w centrum kraju, do 0 st. C miejscami na południu. Wiatr zachodni i południowy, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h. Na północy może wiać do 70 km/h.

Klatka kluczowa-135776
Pogoda na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 70-80 procent, a w całym kraju odczujemy zimno. Warunki biometeo będą niekorzystne na północy i w centrum kraju, na południu - neutralne.

Klatka kluczowa-135770
Warunki biometeo w biometeo
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie, okresami popada śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurna niedziela z przejaśnieniami, poza tym przelotnie popada śnieg. Termometry wskażą maksymalnie -2 st. C. Wiatr południowo-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie lekko rośnie, w południe sięgnie 992 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc przyniesie w Gdańsku, Gdyni, Sopocie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady śniegu. Na termometrach zobaczymy -5 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na niedzielę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozuje się pochmurną aurę z przejaśnieniami. Okresami popada też śnieg. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do -2 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie lekko rośnie, w południe osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi duże zachmurzenie i opady śniegu. Termometry wskażą -3 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach będzie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Przed mieszkańcami Poznania pochmurna niedziela z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna sięgnie -1 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, w południe wyniesie 994 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Poza tym przelotnie popada śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr południowo0zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Ponadto pojawią się przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, w południe osiągnie 993 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie dopisze pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 980 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela w Krakowie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Termometry wskażą maksymalnie 0 st. C. Wiatr południowo-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie lekko rośnie, w południe sięgnie 983 hPa.

Klatka kluczowa-135802
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

