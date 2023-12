Pogoda na jutro - niedziela 31.12. Ciepły ostatni dzień roku

Pogoda na jutro. Niedziela 31.12, czyli sylwester, w niewielkiej części kraju przyniesie słabe opady deszczu. Temperatura będzie wysoka jak na ostatni dzień grudnia.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc na południowym zachodzie kraju zapowiada się pogodnie. W pozostałych regonach zachmurzenie będzie duże ze słabymi i przelotnymi opadami deszczu do 3 litrów na metr kwadratowy, zanikającymi w ciągu nocy będą zanikać. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Przy nocnych rozpogodzeniach lokalnie termometry mogą wskazywać jednak wartości poniżej zera. W niektórych miejscach na Pomorzu Zachodnim możliwe są mgły. Wiatr będzie zachodni, na ogół słaby i umiarkowany, tylko na wschodzie w pierwszej części nocy silniejszy, w porywach osiągający prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na sylwestra

Niedziela przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami głównie na południu kraju. Słabe opady deszczu, poniżej 1 l/mkw., mogą pojawić się na północy kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Podlasiu do 8 st. C w rejonie Małopolski. Z kierunku południowo-wschodniego wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w niedzielę na przeważającym obszarze Polski sięgnie około 90 procent. Mieszkańcy większości kraju odczują komfort termiczny, tylko na północnym wschodzie będzie chłodno. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z przejaśnieniami. Okresami pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie zachodni, początkowo dość silny, będzie słabł w trakcie nocy. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1000 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków południowych. Ciśnienie początkowo będzie się wahać, następnie zacznie spadać, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Początkowo możliwe są słabe i przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 2 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni w niedzielę powinni spodziewać się dużego zachmurzenia. Okresami słabo popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków południowych. Ciśnienie początkowo będzie rosnąć, następnie zacznie spadać, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu zrobi się dość pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie początkowo będzie rosnąć, następnie zacznie spadać, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela w Poznaniu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków południowych. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie dość pogodną aurę. Temperatura spadnie minimalnie do 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo zachodni będzie skręcał na południowy. Ciśnienie początkowo będzie rosnąć, następnie zacznie spadać, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w niedzielę powinni spodziewać się zmiennego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków południowych. Ciśnienie w południe spadnie do 999 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie początkowo zachmurzenie będzie duże, później pojawią się rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr ze zmieniających się kierunków będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w pierwszej części nocy będzie rosnąć, następnie zacznie spadać, o północy osiągnie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela w Krakowie zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 978 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl