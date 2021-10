Pogoda na jutro - niedziela 31.10. Ciepło, dużo słońca w całej Polsce

W nocy będzie pogodnie, lokalnie możliwe są mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Śląsku. Pomorzu i Ziemi Lubuskiej do 7 st. C na Podkarpaciu. Lokalnie mogą wystąpić przygruntowe przymrozki do -2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami silniejszy, południowy.