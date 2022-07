Pogoda na jutro - niedziela 31.07. Intensywne i ciągłe opady deszczu w większości kraju

Pogoda na jutro. Niedziela 31.07 upłynie pod znakiem opadów deszczu w przeważającej części Polski. Opady będą mieć ciągły i intensywny charakter, a w niektórych miejscach we wschodnich regionach kraju niewykluczone są także burze. Wypogodzi się, a nawet zrobi się zrobi słonecznie, na zachodzie.

W nocy pogodnej aury można spodziewać się na zachodzie kraju. W pozostałych regionach będzie pochmurno z umiarkowanymi, miejscami intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu. Dodatkowo miejscami na południu i południowym wschodzie kraju możliwe są burze. Prognozowana suma opadów w ciągu nocy (12 godzin) wyniesie około 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, jednak w niektórych miejscach (zwłaszcza w centrum kraju) osiągnie od 40 do 60 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 12-14 stopni Celsjusza na zachodzie do 16-18 st. C. na wschodzie i w centrum. Wiatr będzie umiarkowany, zmienny.

Pogoda na niedzielę 31.07

Dzień w zachodnich regionach również upłynie pod znakiem pogodnej, miejscami wręcz słonecznej aury. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie duże i całkowite zachmurzenie. Wystąpią również ciągłe opady deszczu, początkowo jeszcze o umiarkowanym oraz w niektórych miejscach intensywnym natężeniu. W ciągu dnia opady stopniowo będą słabły. Lokalnie we wschodnich regionach możliwe są również burze. Prognozowana suma opadów w ciągu dnia (12 godzin) osiągnie około 5-10 l/mkw., ale miejscami (zwłaszcza w centrum i na południu kraju) wyniesie 10-20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17-20 st. C w strefie frontowej, przez 20-22 st. C na wschodzie, do 26-27 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie wiać ze zmiennych kierunków, ze słabą i umiarkowaną siłą.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia będzie najwyższa w pasie od Małopolski, przez Ziemię Łódzką i Mazowsze, po Podlasie, przekraczając 90 procent. We wschodnich województwach i na zachodzie kraju będzie odczuwalny komfort termiczny, a mieszkańcy pozostałej części kraju odczują chłód. Warunki biometeorologiczne na południowym wschodzie, we wschodnich regionach oraz w centrum Polski okażą się niekorzystne, w województwach zachodnich oraz na Wybrzeżu korzystnie wpłyną na samopoczucie, w pozostałych miejscach zaś będą neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie będzie pochmurno. Początkowo wystąpią przelotne opady deszczu, a w drugiej części nocy opady będą ciągłe o zmiennym stopniu intensywności. Temperatura minimalna wyniesie 16-17 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 998 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy w niedzielę czeka całkowite zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu z przerwami, które w godzinach popołudniowych stopniowo będą zanikać. Termometry pokażą maksymalnie 19-20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-wschodni skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie 998 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Temperatura spadnie minimalnie do 16-17 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Na niedzielę dla Gdańska, Sopotu i Gdyni prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, przejściowo ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19-20 st. C. Powieje umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1015 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu o zmiennym stopniu intensywności. Temperatura minimalna wyniesie 15-16 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania w niedzielę powinni spodziewać się początkowo dużego zachmurzenia. W drugiej części dnia pojawią się liczne rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 25-26 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1003 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu w nocy będzie pochmurno z opadami deszczu o zmiennym stopniu intensywności, w tym przejściowo silnymi. Temperatura spadnie minimalnie do 15-16 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zmienny. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na niedzielę dla Wrocławia prognozowane jest początkowo duże zachmurzenie ze słabymi zanikającymi opadami deszczu. W drugiej części dnia będzie bez opadów, z licznymi rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24-25 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 999 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie aura będzie pochmurna aura z opadami deszczu o zmiennym stopniu intensywności, w tym silnymi. Możliwa jest również burza. Temperatura minimalna wyniesie 16-17 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela w Krakowie upłynie z całkowitym zachmurzeniem oraz przelotnymi opadami deszczu z przerwami. Termometry pokażą maksymalnie 18-19 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 985 hPa i będzie wzrastać.

