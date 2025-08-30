Pogoda na jutro. Nadchodząca noc zapowiada się z opadami deszczu w części kraju, a także z burzami, które mogą być gwałtowne. Niedziela 31.08, ostatni dzień wakacji, przyniesie odpoczynek od wyładowań niemal w całej Polsce. Upał już nam nie grozi.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nocą zachmurzenie okaże się kłębiaste, umiarkowane i duże. Na zachodzie kraju na ogół będzie bez opadów. Poza tym okresami wystąpi deszcz do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy oraz burze, początkowo na południu i wschodzie miejscami okażą się one gwałtowne. Na termometrach zobaczmy od 11 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, w burzach silny, porywy mogą osiągnąć prędkość do 80-100 kilometrów na godzinę.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela, 31.08

Niedziela przyniesie zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie, wschodzie i południu kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 5-15 litra wody na metr kwadratowy, a w Karpatach może zagrzmieć. Temperatura wyniesie maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie, 25 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na południowym zachodzie. Wiatr okaże się północny i zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

Największą wilgotność odnotujemy na południowym wschodzie, osiągnie około 80 procent. W całym kraju odczujemy ciepło, a warunki biometeorologiczne przejdą z korzystnych na zachodzie, przez neutralne w części centralnej, po niekorzystne na wschodzie.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc przyniesie w Warszawie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, okresami deszcz i burze, zanikające nad ranem. Temperatura spadnie do 17 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzy - silny. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela przyniesie zachmurzone niebo z rozpogodzeniami, okresami spadnie deszcz, szczególnie do południa. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 24 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wolno rośnie, w południe dojdzie do 999 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc zapowiada się z zachmurzeniem kłębiastym umiarkowanym i dużym, okresami deszczem, który zaniknie nad ranem. Temperatura spadnie do 14 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami, niewykluczony jest przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 23 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wolno rośnie, w południe dojdzie do 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie w Poznaniu zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Temperatura spadnie do 13 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

To będzie pogodna niedziela w Poznaniu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 25 st. C. Wiatr okaże się zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno rośnie, w południe dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu możemy spodziewać się kłębiastego, umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Temperatura spadnie do 14 st. C. Nadciągnie zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czeka nas pogodna niedziela we Wrocławiu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 26 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wolno rośnie, w południe dojdzie do 999 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie kłębiaste, umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami deszcz i burze, zanikające nad ranem. Temperatura spadnie do 17 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzy - silny. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela w Krakowie zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami, a okresami z deszczem. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 23 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno rośnie, w południe dojdzie do 986 hPa.

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl