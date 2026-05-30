Prognoza Pogoda na jutro - niedziela, 31.05. Deszczowa noc w części kraju Damian Zdonek

Nocą na przeważającym obszarze kraju utrzyma się duże zachmurzenie. Na południowym wschodzie spodziewane są przelotne opady deszczu rzędu 2-10 litrów wody na metr kwadratowy. Początkowo wystąpią lokalnie zanikające burze (z opadami do 5-15 l/mkw). Termometry pokażą minimalnie od 10-11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11-12 st. C w centrum, do 13-14 st. C na zachodzie Polski. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Pogoda na jutro - niedziela, 31.05

Ostatni dzień tygodnia, a zarazem ostatni dzień maja, przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz lokalnie słabe, przelotnymi opady deszczu do 2 l/mkw. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu wystąpi ryzyko burzy z opadami do 5-15 l/mkw. Pogodnie i bez opadów będzie jedynie na południowym zachodzie Polski. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 19-20 st. C na północy, przez 22-23 st. C w centrum, do 24-25 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Największą wilgotność powietrza odnotujemy na północnym zachodzie, wyniesie w granicach 80 procent. Im dalej na południowy zachód, tym jej wartość będzie malała do około 50 procent. Warunki biometeo będą niekorzystne na krańcach północno-wschodnich kraju. W pozostałych regionach prognozowany jest neutralny bądź korzystny wpływ pogody na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

To będzie pochmurna noc w Warszawie, początkowo możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 12-13 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela przyniesie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 21-22 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami, bez opadów. Temperatura spadnie do 12-13 st. C. Zachodni i północno-zachodni wiatr powieje z umiarkowaną siłą. Ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela zapowiada się z zachmurzeniem dużym z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura w Gdyni, Sopocie i Gdańsku wzrośnie do 18-19 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni i północny. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą czeka nas zachmurzenie duże i całkowite, ale bez opadów. Na termometrach w Poznaniu zobaczymy do 14-15 st. C. Powieje zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Na niedzielę prognozowane jest zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Może wystąpić ryzyko słabego, przelotnego opadu deszczu. Temperatura wzrośnie do 21-22 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu w nocy czeka nas zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, bez opadów. Temperatura spadnie do 12-13 st. C. Nadciągnie słaby, zachodni i północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela przyniesie we Wrocławiu zachmurzenie duże z licznymi rozpogodzeniami. Padać nie będzie. Temperatura wzrośnie do 24-25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami, początkowo możliwy jest słaby, przelotny deszcz, a nawet burza. Temperatura spadnie do 12-13 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 986 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę w Krakowie możemy spodziewać się zachmurzenia dużego z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 22-23 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 985 hPa i będzie się wahać.