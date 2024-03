Nocą zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, większe rozpogodzenia pojawią się na wschodzie i w centrum. Na zachodzie prognozowane są miejscami słabe, symboliczne opady deszczu do około jednego litra wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 0-1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7-8 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Pogoda na jutro - niedziela 3.03

Na niedzielę prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami, miejscami większymi rozpogodzeniami, zwłaszcza na południu kraju. Pod koniec dnia przelotne opady deszczu wystąpią lokalnie na wschodzie. Temperatura wyniesie od 7 st. C w Suwałkach, przez 13-15 st. C w centrum i na zachodzie, do 16 st. C na południu kraju. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr, w górach rozpędzając się w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę.